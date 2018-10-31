Веселье до упаду: как прошел Хеллоуин в «Ерше»!

26 и 27 октября в ресторанах «Ёрш» прошли вечеринки, посвященные самому «страшному» празднику года!

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Это была, пожалуй, одна из самых атмосферных вечеринок, посвященных Хэллоуину! Вокруг очень позитивные и абсолютно счастливые гости, уютный интерьер и все самые веселые развлечения!

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Специально к самому «страшному» празднику в «Ерше» приготовили приятные сюрпризы. Весь вечер для гостей праздника работали гримеры, которые смогли создать по-настоящему «страшные» образы.

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Каждый, кто пришел на праздник в «Ерше» в костюме, получал специальный «зверский» коктейль.

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Даже самые маленькие гости остались довольны — художники придумывали для детей образы, напоминающих любимых супергероев и злодеев.

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Особенно популярным образом на Хэллоуине в «Ерше» стала «мертвая невеста».

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Некоторые гостьи тщательно подошли к подготовке костюмов и были очень похожи на персонажа из мультфильма Тима Бёртона «Труп невесты».

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Атмосфера веселья и ужаса сопровождалась действительно хорошим саундтреком. Гости ресторана на Липецкой весь вечер танцевали под выступление кавер-группы — постоянного резидента «Ерша».

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Согласитесь, ничто не сближает, как хорошая музыка, вкусная еда, отличное настроение и желание напугать ближнего.