Что находится на дне Кольской скважины

Человеку всегда было любопытно, что находится в толще Земли. Желание узнать тайны планеты заставило учёных разрабатывать проекты создания сверхглубоких скважин. Самой глубокой на сегодняшний день является Кольская скважина возле города Заполярный в Мурманской области.

Проект был начат в 1970 году советскими учёными. Кольская скважина изначально была объектом исследований, она не предназначалась для добычи полезных ископаемых. Предполагалось дойти до глубины 15 000 метров, но дошли лишь до отметки 12 226 метров. Вплоть до глубины 7 000 бурение не представляло проблемы, но далее бур вошёл в слоистые породы, из-за чего началось осыпание с образованием пустот. Результатом становилось заклинивание бура и обрыв головки при подъёме. Тогда было принято решение делать угловые отклонения, и скважина стала походить на крону дерева. В 1979 году специалисты прошли отметку 9 500 метров, а в 1990 достигли глубина 12 226 метров. На этом бурение остановилось из-за недостатка финансирования и дальнейшей непредсказуемости работ. В 2005 году проект закрыли окончательно, а в 2008 году демонтировали основные сооружения возле скважины

С 1997 года Кольская скважина вписана в Книгу рекордов Гиннесса как самое глубокое рукотворное сооружение на планете.