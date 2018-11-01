Ещё
Что находится на дне Кольской скважины
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что находится на дне Кольской скважины 

Рамблер 1 час назад
Человеку всегда было любопытно, что находится в толще Земли. Желание узнать тайны планеты заставило учёных разрабатывать проекты создания сверхглубоких скважин. Самой глубокой на сегодняшний день является Кольская скважина возле города Заполярный в Мурманской области.
Проект был начат в 1970 году советскими учёными. Кольская скважина изначально была объектом исследований, она не предназначалась для добычи полезных ископаемых. Предполагалось дойти до глубины 15 000 метров, но дошли лишь до отметки 12 226 метров. Вплоть до глубины 7 000 бурение не представляло проблемы, но далее бур вошёл в слоистые породы, из-за чего началось осыпание с образованием пустот. Результатом становилось заклинивание бура и обрыв головки при подъёме. Тогда было принято решение делать угловые отклонения, и скважина стала походить на крону дерева. В 1979 году специалисты прошли отметку 9 500 метров, а в 1990 достигли глубина 12 226 метров. На этом бурение остановилось из-за недостатка финансирования и дальнейшей непредсказуемости работ. В 2005 году проект закрыли окончательно, а в 2008 году демонтировали основные сооружения возле скважины
С 1997 года Кольская скважина вписана в Книгу рекордов Гиннесса как самое глубокое рукотворное сооружение на планете.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Канбаши: город-призрак в Китае7
Как советский летчик решил проучить пилотов НАТО
Дама в телесных лосинах смутила покупателей242
Какие предсказания сделал Григорий Распутин
Почему у античных статуй маленькое достоинство96
Видео
00:45
Кот взобрался на подиум во время модного показа
Безумный мир
01:17
Кто остался в выигрыше от развала СССР
Истории
00:43
Невесты вступили в брак в горящих платьях
Безумный мир
03:45
Что находится на дне Кольской скважины
Места
04:43
Во что верят сторонники теории плоской Земли
Безумный мир
04:01
Какие предсказания сделал Григорий Распутин
Люди Истории
10:30
Загадочные города Востока
Места
02:52
Как советский летчик решил проучить пилотов НАТО
Истории
12:23
Люди, загадки которых так и не разгадали
Люди
05:03
Какие пророчества Григория Распутина сбылись
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение