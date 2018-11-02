Существовала ли могущественная Тартария

Словом Тартария до девятнадцатого века обозначали площадь от Каспийского моря до Тихого океана, ограниченную с юга Индией и Китаем. Официальная наука неоднозначно относится к Тартарии, её существование оспаривается. Так была ли на самом деле эта империя?

Впервые термин «Тартария» появился в тринадцатом веке. Тогда составители карт имели смутные представления о мире. Согласно христианским традициям мир изображался в виде буквы Т, размещённой в круге. В верхней части карты находилась Азия, в нижней части слева — Европа, в нижней части справа — Африка. Центральной точкой был Иерусалим. Никакой Тартатрии на этих картах нет, зато обозначена Скифия. Однако официальная история гласит, что скифов уничтожили готы ещё в третьем веке нашей эры, так что не вполне понятно, почему спустя несколько веков Скифия ещё существует на картах. Зато через три столетия картографы расположили на картах и Тартарию, причём на том же месте, где прежде находилась Скифия. Средневековые европейские учёные именуют Тартарию империей, а резиденция правителей, по их мнению, находится в городе Хамбалык (или Камбалу), примерно на территории нынешней Сибири.

Как менялись очертания империи со временем? Какие находки говорят в пользу её существования? Почему учёные вычеркнули Тартарию из истории? Обо всё этом узнайте из ролика.