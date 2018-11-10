Можно ли в космосе сойти с ума

Долгая жизнь в закрытом пространстве, одни и те же люди и обязанности каждый день. К чему это может привести?

В скором времени человечество собирается отправиться на Марс и Венеру. Такое путешествие займет долгие годы, именно поэтому ученые озабочены тем, что в невесомости страдает не только тело человека, но и психика.

"Мы не приспособлены к существованию в безвоздушном пространстве, наша эволюция не включала в себя подобное", — говорит Кевин Фонг, основатель Центра изучения медицины в экстремальных условиях, в космосе и на больших высотах Университетского колледжа в Лондоне.

Тяжелое физическое состояние прямо влияет на психологическое: обилие дискомфортных организму симптомов действует на психику губительным образом. Только представьте себе, что чувствуют космонавты, которые регулярно испытывают тошноту из-за отсутствия гравитации, теряют координацию и ориентацию в пространстве, а также терпят бессонницу, развивающуюся из-за того, что на орбите Солнце встает каждые 90 минут.

Ничего удивительного, что через какое-то время у людей в подобных обстоятельствах начинает развиваться тяжелейшая депрессия. И это несмотря на то, что космонавты стараются соблюдать определенный режим дня, регулярно занимаются спортом на тренажерах, выполняют определенные задачи по своим прямым обязанностям…

Кроме того, у космонавтов, которые редко отправляются в долгое путешествие в одиночку, может развиться групповая изоляция. Обычно она сопровождается тревогой, апатией, раздражением, гневом и навязчивыми мыслями. В таких условиях отношения между людьми накаляются до предела, могут возникать конфликты. В основе нарушения общения лежит ослабление нервной системы, из-за чего человек перестает адекватно воспринимать партнера по общению, оценивать события, затормаживать импульсивные действия.

Тяжелым последствием групповой изоляции является "психологический стриптиз". Он возникает в условиях постоянной "публичности", когда человек долго находится на виду, он вынужден удерживать себя в определенной ролевой функции и у него практически отсутствует возможность уединиться. Если потребность в уединении долго не удовлетворяется, то рано или поздно человек перестает скрывать свои чувства и мысли, что является одной из форм защитной реакции.

Когда среди нескольких групп обычных людей провели космический эксперимент, закрыв их надолго в замкнутом пространстве, одни из них вполне нормально выдержали испытания, другие же начали в буквальном смысле чудить. Кто-то регулярно конфликтовал и устраивал драки по любому, даже незначительному поводу, а кто-то переставал соблюдать правила приличия, демонстративно просматривая порносайты…

Таким образом, ученые установили, что возможность успешно испытать все трудности длительного перелета напрямую зависит от структуры характера и психотипа человека. Оказалось, что заурядные личности, способные слушаться команд извне, переносили пребывание в замкнутом пространстве достаточно легко. А ярко выраженные лидеры, люди с независимым характером, имеющие собственное мнение, сдавались первыми.