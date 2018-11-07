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6 лучших китайских ресторанов столицы
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6 лучших китайских ресторанов столицы 

Fraufluger.ru 8 часов назад
Фото: fraufluger.ru
Тысячелетние традиции, специфические кулинарные особенности и яркий вкус делают китайскую кухню популярной во всем мире. Про неё можно читать или рассматривать фотографии блюд в Instagram, но зачем, если есть возможность познакомиться с ней в неформальной обстановке уютного ресторана?
В многонациональной столице, к счастью, есть китайские рестораны, вдохновляющие на гастрономические приключения.

Чихо

Лапшичная на Чистых прудах с интерьером в духе чайна-таун, демократичными ценами, большими порциями и действительно вкусной кухней. В меню супы, три вида лапши с начинкой на выбор и разнообразные закуски: креветочные чипсы, кимчи и зеленые бобы.

Китайская Забегаловка

Детище ресторатора Аркадия Новикова и излюбленное место туристов из Азии, которое передает атмосферу шумной пекинской улочки. Традиционное китайское меню: лапша в воке, димсам, утка по-пекински. Открытая кухня, у которой можно наблюдать за приготовлением блюд из выбранных вами ингредиентов. Шеф-повар китаец, как и большинство персонала на кухне, так что за аутентичность можно не переживать.

Soluxe Club

Помпезный ресторан на берегу Москвы-реки, объединяющий под крышей китайского ресторана лучшие достижения национальных культур и традиций. Роскошный интерьер представляет собой симбиоз востока и запада, а два шеф-повара демонстрируют авторское видение кулинарных традиций Европы и Азии.

China bistro

Китайское бистро расположено в здании Центрального телеграфа, практически в самом центре города. Гостей порадует яркий сочный интерьер, кухня с приемлемыми ценами, быстрая подача и приятная атмосфера.

Китайская грамота

Стильный современный китайский ресторан с кухней провинции Гуандун и интересной коктейльной картой. Изящное убранство сочетает в себе, казалось бы, несочетаемое: современное китайское искусство, дух древних династий и интерьер английского паба.

Ресторан ТАН

Название ресторана отсылает к китайской императорской династии ТАН, и заведение соответствует громкому имени. Богатый интерьер, стильные решения и просторные залы делают ТАН идеальным местом для проведения больших вечеринок и деловых переговоров. В меню традиционная китайская кухня и авторские блюда от шеф-повара.
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