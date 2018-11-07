Премьера оперы «Для Черного квадрата»

“Черный квадрат” Малевича — в главной роли: мировая премьера оперы в Третьяковке от самого востребованного композитора современности.

Премьера оперы «Для Черного квадрата» Ильи Демуцкого состоится 27 ноября 2018 года в Новой Третьяковке. Это без преувеличения уникальное событие для мировой сцены — и не только потому, что в мире представляется всего около десяти новых опер в год.

Впервые за последние десятилетия перед зрителями постановки предстанет первая версия одной из главных картин в искусстве XX века, созданная в 1915 году. «Черному квадрату» Казимира Малевича отведена главная роль в сценарии действа, соединяющего в одном художественном пространстве современную музыку академической традиции, русский авангард и высокую моду (за костюмы отвечает фэшн-директор постановки — главный редактор журнала GQ Игорь Гаранин ).

Сенсацией является и то, что впервые в истории мировой оперы премьера такого уровня состоится в ведущем музее мира, а роль декораций сыграют шедевры супрематизма начала XX века. В связи с аутентичностью зала, специально выбранного для уникального спектакля, на каждое из 4 премьерных мероприятий сможет попасть не более 200 зрителей.

В премьере оперы «Для Черного квадрата» примут участие специально подобранная для воплощения спектакля полноценная оперная труппа — 10 солистов ведущих российских театров, камерный хор Intrada, а также пианисты Катя Сканави и Владимир Иванов-Ракиевский.

«Черный квадрат» Казимира Малевича — одно из самых известных произведений в истории изобразительного искусства XX века.

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Каждое новое поколение предлагает новую интерпретацию картины — идея оперы «Для Черного квадрата» принадлежит нашему современнику Игорю Конюхову , он же написал либретто вместе с Ольгой Масловой . Создатели спектакля ведут зрителя к началу истории, которая длится уже больше века, и возвращают полотно в пространство театра — ведь впервые публика увидела его именно как часть декораций к опере композитора Михаила Матюшина и поэта Алексея Кручёных «Победа над Солнцем», поставленной в 1913 году в Санкт-Петербурге.

По замыслу Казимира Малевича, отвечавшего за оформление спектакля, черный квадрат закрывал солнце, а белую окантовку следовало понимать как пробивающиеся из-за него лучи света. В аллегории солнечного затмения Малевич и его соратники видели триумф нового мира, победу техники и науки над стихией.

В образном ряде, созданном авторами «Победы над Солнцем», черный квадрат означал триумф человеческого разума, вооруженного достижениями прогресса, его победу над природой, которую символизирует Солнце: «Мир погибнет, а нам нет конца!»

Воплотились ли в жизнь идеи футуристов, принесли ли они счастье и освобождение сознания — эти вопросы лежат в основе новой оперы Ильи Демуцкого.

Илья Демуцкий — один из самых востребованных композиторов мира, автор более 150 музыкальных произведений, звучащих на главных сценах России, Европы, Америки и Австралии. На сцене Большого театра идут поставленные на его музыку балеты «Герой нашего времени» и «Нуреев». По заказу Балета Сан-Франциско композитор написал симфонию-балет «Оптимистическая трагедия».

Музыку Демуцкого можно услышать в фильмах «Дух в движении» (официальный фильм о XI Паралимпийских играх в Сочи, 2014) и «Кольца мира» (официальный фильм о XXII зимних Олимпийских играх в Сочи, 2014)». Среди наград композитора — «Золотая маска» за балет «Герой нашего времени», премия Европейской киноакадемии за музыку к фильму «Ученик» и приз Benois de la Danse за балет «Нуреев».

10% средств от продажи билетов на оперу «Для Черного квадрата», будут перечислены в фонд «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой и Дины Корзун

Премьерные показы оперы пройдут в Новой Третьяковке на Крымском Валу 27-30 ноября 2018 года.

Спектакль идет в двух отделениях по 35 минут.

Начало первого премьерного спектакля 27 ноября — в 21.00.

Начало премьерных спектаклей 28-30 ноября — в 22.00.

Адрес: Крымский Вал, 10.