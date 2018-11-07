Великая Тартария: где находилась эта страна

В Средневековье жители многих стран представляли, что где-то далеко-далеко реально существуют мистические чудища. Например, географы и картографы Западной Европы считали, что на востоке находится огромная территория, которая называется Великой Тартарией. Якобы именно там берет свое начало река мертвых, и жители этой страны однажды возвестят всему миру о наступлении Конца света. Где же располагалась эта мистическая земля?

Что за страна?

Великая Тартария — географический термин, который использовали, в основном, западноевропейские ученые. С XII до XIX века они помещали данное государство на различных участках Азии: от Урала и Сибири до Монголии и Китая.

Некоторые картографы считали, что так называются все земли, не исследованные представителями католического мира. И тогда границы Тартарии раздвигались от Каспийского моря до Тихого океана. Другие ученые, напротив, ассоциировали эту таинственную страну с Туркестаном или Монголией.

Впервые данный топоним встречается в трудах наваррского раввина Вениамина Тудельского, около 1173 года этот путешественник писал о Тартарии, называя ее тибетской провинцией. По мнению иудейского религиозного деятеля, эта страна расположена к северу от Могулистана в стороне Тангутов и Туркестана.

Язычники из Ада

Происхождение топонима «Тартария» ученые связывают с контаминацией сразу двух терминов: древнегреческого Тартара и названия народа «татары». Считается, что эти слова соединились в сознании жителей Западной Европы из-за сходства по звучанию.

Дело в том, что от караванщиков, перевозивших товары из Китая по Великому шелковому пути, европейцы были наслышаны о таинственных татарах, населяющих восточные земли. Поскольку китайцы практически все народы, живущие к северу от Поднебесной, в том числе монголов и якутов, называли татарами, то на западе сформировалось представление, что Тартария — огромная держава, занимающая чуть ли не всю Азию.

В XIII веке, после набегов войск монгольского хана Батыя на ряд стран Европы, отношение к татарам стало негативным. Их начали воспринимать как наводящих ужас воинов с востока, полчища которых однажды положат конец существованию христианской цивилизации. В религиозных текстах говорилось, что татары — это дикари, свирепые как демоны, посланные самим Сатаной.

К тому же, согласно древнегреческой мифологии, Тартар — это бездна, находящаяся под царством Аида (миром мертвых). Из-за сходства этнонима «татары» с названием языческого Ада в Западной Европе сложилось мнение, что Великая Тартария — это земля, где живут разные монстры и чудища, в том числе легендарные Гог и Магог, а люди там поклоняются Антихристу. Считалось, что исток реки, протекающей по данной территории, находится в потусторонней реальности.

От Урала до Тихого океана

Многие ученые из Западной Европы считали Великую Тартарию огромной империей, простирающейся от Урала до Тихого океана. Например, итальянский дипломат и иезуит Джованни Ботеро в своей работе «Универсальные реляции» (Relationi universali), датированной 1595 годом, писал о том, что эта страна раньше именовалась Скифией. И она занимает половину Азии, на западе гранича с Поволжьем, а на юге — с Китаем и Индией. При этом земли огромной империи с одной стороны омывают воды Каспия, а с другой — Берингово море.

Еще один представитель ордена иезуитов — французский востоковед Жан-Батист Дюальд — в 1735 году опубликовал научный труд «Географическое, историческое, хронологическое, политическое и физическое описание Китайской империи и китайской Тартарии». По его мнению, на западе эта огромная страна граничит с Московией, на юге — с Монголией и Китаем, с севера данное государство омывается Ледовитым морем, а Восточное море отделяет Тартарию от Японии.

А в 1659 году в Лондоне было опубликовано приложение к работе кардинала Франции Дионисия Петавиуса «Наука о времени» (Opus de doctrina temporum), посвященное географии. В нем говорилось, что река Тартар орошает большую часть огромной империи. По мнению кардинала, Великая Тартария с запада ограничена Уралом, а с юга — рекой Ганг. На севере страны находится побережье Замороженного океана, а воды моря Цин омывают эту территорию с востока.

Центральная Азия

Однако не все ученые были склонны отдавать Великой Тартарии столь обширные пространства. Некоторые географы располагали эту страну в Центральной Азии. Так, энциклопедия «Британика» (3 том, 1773 г.) указывает, что государство тартар находится южнее Сибири, севернее Индии и Персии и западнее Китая.

Этой точки зрения придерживался и шведский исследователь Филипп Иоганн фон Страленберг. В 1730 году он опубликовал «Новое географическое описание Великой Татарии», расположив данное государство между Монголией, Сибирью и Каспийским морем.

Монголия

Ряд ученых прямо ассоциировали Тартарию с родиной Чингисхана. Итальянский дипломат и францисканец Джованни Плано Карпини, посетивший Монголию в 1246 году, оставил причудливое описание этой страны. В работе «История Монгалов, именуемых нами Тартарами» он соединил свои путевые впечатления со средневековыми мистическими преданиями. Например, автор упомянул про извергающие огонь чучела, людей с собачьими головами и коровьими копытами, а также про созданий, ноги которых не имеют суставов.

Вероятно, Плано Карпини преследовал при этом две цели: впечатлить читателей и не противоречить устоявшемуся среди католиков представлению о Тартарии.

Многие западноевропейские картографы ориентировались в своей работе именно на труды итальянского францисканца-дипломата еще несколько веков.

Сибирь

Некоторые ученые считали Великой Тартарией таинственные просторы Сибири. Так фламандец Абрахам Ортелий в 1570 году опубликовал атлас мира «Зрелище круга земного». В этом издании Тартария располагалась между Московией и Дальним Востоком.

Отдельные исследователи в своих трудах упоминали, что в огромной империи так холодно, что уже неглубоко под землей находится лед. Именно здесь, как считал французский путешественник венгерского происхождения Франц Тотт, располагалась колыбель человечества. В своих «Мемуарах о турках и тартарах» (1784 г.) он написал, что самые первые люди мигрировали из Тартарии на юг и на запад, заселив Китай, Тибет, Индию, а позднее и Европу.

Московия

Многие ученые-католики считали границу между Европой и Азией мистическим рубежом Добра и Зла. И хотя Московия географически располагалась западнее Уральских гор, в сознании англичан, итальянцев, французов и немцев она совпадала с образом чужой, далекой, дикой и опасной земли. Поэтому географы часто ставили знак равенства между Русью и Великой Тартарией.

Например, английский исследователь Джон Спид в 1626 году представил научному сообществу составленную им «Новую карту Тартарии». В издании имелось изображение типичного жителя этого страны, он был в одежде, которую носили опричники при Иване IV Грозном. А русского царя картограф нарисовал сидящим в юрте.

К тому же, некоторые историки и географы из Западной Европы считали Северный Кавказ самой западной частью Великой Тартарии.

знали, что не существует народа, который называется «тартары»;

Тартария ассоциировалась с миром мертвых или страной, где правят злые силы. Что касается отечественных ученых, то они избегали этого топонима по двум причинам:

Хотя на самых первых русских картах можно найти данное государство, что объясняется влиянием западноевропейской традиции. Так, Тартария попала на «Чертеж всей Сибири, збиранный в Тобольске по указу царя Алексея Михайловича», который был составлен в 1667 году под руководством боярина Петра Годунова.