Искусственные острова в Финском заливе за 400 млрд рублей

На островах построят жилые дома, небоскрёб и подводный тоннель. В тоже время экологи и Смольный не довольны возможным появлением островов.

Впервые проект «Залив островов» поступил в правительство Санкт-Петербурга в декабре 2017 года. Острова могут появиться вблизи береговой линии Приморского района и «Лахта Центра». Площадь островов должна составить 200 гектаров.

В правительстве Санкт-Петербурга отметили, что реализацию проекта оценят лишь после 2021 года, когда будет утверждён Генеральный план города.

Компания «Найт Фрэнк» в апреле 2018 года показала презентацию, в которой раскрывались основные проекты островов. Так, в презентации объясняется, что 1,8 млн квадратных метров недвижимости на островах отдадут под коммерческую застройку, а 3,2 млн квадратных метров — под жилье. На островах смогут поселиться 60 тыс. человек.

В тоже время в Смольном идея постройки островов не сыскала широкого одобрения. Также некоторые эксперты заявили, что проект больше похож на футуристический и его не получиться реализовать.

В Росводресурсах сообщили, что такой проект может навредить экологии Петербурга и привести к «катастрофическим последствиям в период чрезвычайных ситуаций».

Однако некоторые чиновники выступили в поддержку проекта. К примеру, глава Приморского района Николай Цед заявил, что не имеет ничего против такого амбициозного проекта. Проект «Залив островов» поручил рассмотреть премьер-министр России Дмитрий Медведев

Стоит отметить, что в правительстве Санкт-Петербурга не согласовали проект островов. Поэтому «Зингер Девелопмент» через суд потребовали согласование проекта. В октябре Арбитражный городской суд признал отказ комитета незаконным и потребовал от Смольного согласовать проект.