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Неразгаданные тайны морских глубин
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Неразгаданные тайны морских глубин 

Рамблер 53 минуты назад
Кажется, что человек изучил Землю вдоль и поперёк, но это совсем не так. Одной из самых больших тайн на планете остаётся океан, учёные знают о нём немного, и особенно интригуют исследователей глубины. Там, похоже, спрятано много загадок, которые нам ещё предстоит разгадывать.
Одним из самых впечатляющих открытий в новейшей истории стало обнаружение древних построек на дне Эгейского моря. Руины нашли руины возле острова Делос в 2014 году, и поначалу учёные решили, что это остатки порта, однако позднее выяснилось, что это были различные здания общественного и производственного назначения, включая гончарную мастерскую. Площадь руин составляет 5 гектаров. Греческие историки сразу же окрестили находку «Подводные Помпеи». Считается, что город опустился на дно примерно 4 500 лет назад. Есть версия, что найденные руины — это город Кейн, где в 406 году до нашей эры произошла решающая битва между спартанцами и афинянами.
Действительно ли на глубине океана водятся гигантские кальмары? Когда нашли город под водой в Бермудском треугольнике? Какую аномалию обнаружили в Балтийском море? Чем интригуют подводные пирамиды возле берегов Японии? Смотрите ролик и ищите ответы на эти вопросы.
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