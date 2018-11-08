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Очень странные места на Земле
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Очень странные места на Земле 

Рамблер 1 час назад
Остров Сейбл находится в Атлантическом океане и принадлежит Канаде. Сейбл невелик, его площадь всего 34 квадратных километра. Туристов на острове не встретишь, да и живёт на нём лишь несколько десятков человек: сотрудники метеорологической станции, специалисты, обслуживающие два местных маяка, и биологи. А ещё у острова дурная репутация: возле него примерно 500 кораблей потерпели крушение. Коварство Сейбла объясняется тем, что поблизости встречаются два океанских течения: тёплый Гольфстрим и холодное Лабрадорское. Они создают водовороты, в которых и гибнут корабли. Есть у Сейбла и другая особенность. Сильные волны смывают песок с западного побережья и наносят на восточное. В результате остров движется по океану со скоростью 200 метров в год, и это движение вызывает навигационные ошибки. За прошедшее столетие Сейбл переместился на 20 километров к востоку, и его положение отслеживают спутники.
Остров Сейбл — лишь одно из немногих странных мест на планете. Например, в Боливии есть уникальная достопримечательность — стена динозавров. Её протяжённость — больше километра, а высоты — около сотни метров. 68 000 000 лет назад станы была дном пресноводного озера, к которому приходили доисторические гиганты на водопой. Из-за смещения тектонических плит дно со временем встало почти вертикально. На стене имеется 5 000 следов, оставленных динозаврами 294 видов.
И ещё больше любопытных мест на Земле в видео.
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