Озеро Байкал: самые шокирующие факты

Озеро Байкал — это не только священные «места силы» и неповторимый по красоте уголок природы, но и множество других вещей, которые поражают и даже шокируют. Например, мало кто из туристов догадывается, что многие из показанных ему достопримечательностей обрели свои яркие легенды благодаря гидам, которым нужно куда-то водить туристов, чтобы заработать на жизнь. Но есть гораздо более шокирующие вещи.

Течения

На Байкале есть весьма сильное береговое течение, которое проходит по западному берегу с севера на юг, а на восточном с юга на север. Оно настолько сильное, что утонувшего человека через сутки могут обнаружить в 300 километрах от места, где он погиб. С этим явлением связывают и название залива Покойники — сюда часто приносит тела утонувших, которые почти не разлагаются, ведь вода в Байкале и летом холодная — всего +4 градуса. Со словом «покойник» на Байкале связано много мест — это бухта Покойная, это мыс Покойников, это Покойницкий камень — каменный островок недалеко от полуострова Святой Нос. Эти названия людская молва связывает с массовой гибелью людей — рыбаков или эвенков от неизвестной болезни или от отравления рыбой.

Прибайкалье — ядерный полигон

Мало кто знает, но в 1982 году в Прибайкальской степи были проведены ядерные испытания. Для этого в Усть-Ордынском округе возле села Борохал была пробурена скважина «Рифт-3» глубиной в 860 метров, в который был взорван заряд мощностью в 10 килотонн. В Борохале буряты до сих пор страдают от заболеваний щитовидной железы, рождаются поросята-мутанты, болеет скот. Ангарский институт медицины труда выяснил, что сразу после взрыва произошел скачок смертности в селах Борохал и Горхон — она возросла почти в 5 раз. Исследования 2011 года выявили, что при взрыве был выброс радиоактивных газов на поверхность земли. Это облако могло накрыть скот, который пасся здесь же, и людей, которых ни о чем не предупредили. Кроме этого, в Прибайкалье есть радиоактивный след от Семипалатинского полигона, на котором проводили испытания ядерного оружия. По данным ГП Сосновгеолсервис, в момент взрывов доза внешнего облучения доходила до нижних пределов, после превышения которых полагается компенсация. Самый большой «след» оставил взрыв бомбы мощностью в 400 килотонн в 1953 году. А после взрыва 24 августа 1956 года в Прибайкалье было зарегистрировано выпадение радиоактивных веществ, превышающее нормы в 100 раз.

Пожары

Настоящим бедствием для Байкала стали пожары. Например, в 2016 году туристы, приехавшие на озеро, не могли увидеть и десятой доли красот — все было в дыму. С 2014 по 2016 годы в Иркутской области было зафиксировано 2 234, 1 607 и 1 212 пожара соответственно. В Бурятии так же по годам произошло 1 264, 1 574 и 623 пожара. Причем каждый раз вдруг оказывалось, что туристы и «черные» лесорубы тут ни при чем — во всем «виноваты» молнии. Выгорели десятки тысяч километров тайги, на самом Байкале — реликтовые леса в Байкало-Ленском национальном парке и в Баргузином заповеднике. Только в 2018 году ситуацию с пожарами удалось взять под контроль.

Сейсмоактивность

На берегах Байкала каждый год происходит до 8 000 землетрясений, их фиксирует 34 сейсмостанции. В эпицентре сила землетрясений достигает 11–12 баллов, в Иркутске — 6 –7 баллов. Самые сильные землетрясения в Прибайкалье были в 1725 году (11 баллов), оно длилось 25 минут; в 1905 году (12 баллов) — в результате исчезали озера, а реки шли вспять; и Култукское землетрясение в 2008 году мощностью в 10 баллов. Исторические свидетельства говорят, что во время землетрясения в Иркутске сами звонят церковные колокола, трескаются стены, рушатся колокольни, лопаются фундаменты старых домов и стены. Самым шокирующим землетрясением считают Цаганское землетрясение, которое произошло 12 января 1862 года, когда в Байкал провалились цаганские степи площадью в 200 квадратных километров. Очевидцы рассказывают, что накануне катастрофы вода уходила из одних колодцев и била вверх из других, а из-под досок пола жилищ фонтаном бил песок. Несмотря на масштабы события никто не погиб — русские и буряты ушли из цаганских степей за несколько часов до погружения равнины в пучину.

Не такой уж он и чистый

В советское время загрязнение Байкала связывали с Целлюлозно-бумажным комбинатом, работавшим на юге озера. В 2013 году БЦБК закрыли, но легче не стало. Выяснилось, что озеро загрязняют отходы турбаз, выстроенных на берегу. Кроме этого, потепление климата вызвало размножение водоросли-спирогиры, которая вытесняет эндемики. Ежегодно с острова Ольхон волонтеры вывозят тонны мусора, оставленного туристами, а на бурятском берегу озера картина еще хуже. Летом 2018 года жительница Улан-Удэ в дух километрах от Турки сняла на видео огромную славку мусора. Тысячи туристов едут на озеро отдыхать, оставляя после себя горы пластика, стекла. Построенные властями туалеты растаскивают на дрова, берег загажен. В 2018 году в первый раз за всю историю наблюдения за озером в заливах Малого моря было запрещено купаться по микро-биологическим показателям.

Вспышка гафтской болезни

В озере Котокельском, вода из которого стекает в Байкал в 206 году была обнаружена токсичная рыба, вызывающая у людей смертельную гаффтскую болезнь. Неизвестно, чем вызвано явление — либо канадской водорослью элодеей, которую сюда завезли «экспериментаторы во времена СССР, мечтающие делать их водоросли некую продукцию, либо поднятием из недр токсических газов — озеро расположено в жерле грязевого вулкана. Купаться и ловить рыбу в нем запрещено. Местные жители рассказывают, как на их глазах от токсинов умирали дикие утки, дохли собаки и кошки, которые ели рыбу из озера.

Особенности местной „кухни“