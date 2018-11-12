Тайные комнаты, куда туристам не попасть

Вы не мечтали о секретном бункере в доме, о входе куда знали бы только вы? В некоторых домах и по сей день имеются тайные комнаты и хранилища, и попасть туда могут лишь посвящённые. Впрочем, далеко не всегда в подобные помещения тянет обычных людей.

1. «Замок смерти», Чикаго, США. На углу 63–й улицы и Уоллес-стрит раньше стоял дом, в котором располагался отель. А принадлежал отель Генри Говарду Холмсу, первому официальному серийному убийце в США. Для очень многих путешественников ночь в этом отеле стала последней. Позднее в доме нашли четыре десятка секретных комнат, тайные ходы, люки, лестницы, которые вели в никуда. В подвале пыли пыточные камеры и операционные, где маньяк проводил чудовищные эксперименты. Сейчас на месте «Замка смерти» возвышается почтовое отделение , но вот под ним всё ещё сохранились подвалы, напоминающие об ужасах прошлого.