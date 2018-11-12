Почему так мало заплатили за Аляску

В 1867 между Российской империей и США было подписано соглашение, согласно которому Россия продавала Штатам Аляску и все принадлежащие ей территории в Северной Америке за 7,2 миллиона долларов. Но была ли эта сделка честной?

«Человеком вся та земля непостижна суть…»

В XVIII веке многие европейские государства устремили свой взгляд на малоосвоенный североамериканский континент. Огромные слабозаселенные территории представляли широкие возможности для обогащения: леса были полны пушных зверей, а местное население не представляло большой опасности. Не отставали от европейцев и русские, только освоение континента они вели с другой стороны. Первой западного побережья Аляски в 1732 году достигла экспедиция Федорова и Гвоздева на боте «Святой Гавриил». Исследователи нанесли на карту новые земли, описали все пригодные для поселения бухты и вернулись на Камчатку. До Алеутских островов добралась знаменитая «Великая Северная экспедиция» под началом Витуса Беринга. Считается, что за первооткрывателями последовали купцы: в 1772 году здесь было основано первое русское торговое поселение. По-настоящему за дело освоения новых земель взялся Григорий Шелихов, основавший русскую колонию на острове Кадьяк. Вместе с поселенцами на остров прибыли и миссионеры, активно обращавшие местное население в православие. Русские познакомили эскимосов и алеутов с такими культурами как репа и свекла, активно взаимодействовали и торговали с ними. Русская колонизация шагнула и на сам континент: в 1799 году была основана крепость Михайловская, превратившаяся впоследствии в центр русской Америки — Ново-Архангельск. Делами здесь заправляла Российско-Американская компания, канцелярия которой расположилась в Иркутске. Несмотря на все усилия, богатая добыча меха с трудом окупалась расходами по снабжению колонии в этом неприветливом крае, нередко оказывавшимся перед лицом голода. Именно в таких условиях застал Ново-Архангельск Резанов, которому поставили задачу снабдить поселение продовольствием. Для этого он отправился южнее: в Сан-Франциско он приобрел продукты у испанских колониальных властей, а также сделал предложение руки и сердца дочери губернатора, Кончите Аргуэльо. История этой экспедиции послужила основой для поэмы Вознесенского «Юнона и Авось».

Американские друзья

В середине XIX века деятельность Российско-Американской компании стала убыточной. Несмотря на все планы по реорганизации и заселению колонии, царское правительство мало занималось этим отдаленным краем. Первым идею о продаже Аляски высказал генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев-Амурский. Он указывал не только на очевидную дороговизну содержания поселений, но и на геополитические выгоды, получаемые Россией после их продажи. По мнению графа Муравьева-Амурского, американские владения слишком сильно оторваны от азиатской части страны и потому очень уязвимы для Великобритании. Идеи генерал-губернатора нашли подтверждения через год в событиях Крымской войны, когда англичане чуть не овладели крепостью Петропавловск на Камчатке. Естественным противовесом «Владычицы морей» в регионе рассматривались набиравшие силу США. Им и предлагал продать американские территории граф. Нужно сказать, что у молодого государства был опыт расширения за счет покупки. В президентство Томаса Джефферсона наполеоновская Франция продала США огромную и достаточно хорошо освоенную территорию Луизианы. Хотя это событие рассматривалось как необычайный успех, предложение Российско-Американской компании о временной продаже США своих территорией под угрозой английского вторжения было воспринято скептически. Следующее предложение о теперь уже постоянной продаже выдвинул российский посланник барон Стекль. Проект великого князя Константина Николаевича (параллельно занимавшегося освобождением крестьян) был одобрен министром иностранных дел Горчаковым. Инициированные Россией переговоры были прерваны разразившейся в 1861 году Гражданской войной в США. В ходе противостояния Северных и Южных штатов Россия выразила поддержку Линкольну, что очень способствовало российско-американскому сближению. Более того, главной причиной войны объявлялось освобождение рабов, поэтому даровавший свободу русским крепостным Александр II отлично вписывался в конъюнктуру в качестве соратника.

«Отдавай-ка землицу Алясочку»

Сделка о продаже Аляски и всех русских владений в Северной Америке была оформлена в 1867 году, когда в России полным ходом шли реформы, а страна отчаянно нуждалась в деньгах. Если взглянуть на общую сумму сделки — 7,2 миллиона долларов, то такой обмен может показаться неравнозначным. Если поделить сумму на площадь передаваемых территорий, то получается, что гектар земли обошелся американцам в 0,0474 доллара. Это в полтора раза дешевле гектара земли в купленной у французов Луизиане, однако более освоенные французские территории нужно было еще выкупать у индейцев. Интересно, что строительство в это же самое время здания Окружного суда в Нью-Йорке обошлось американской казне дороже, чем вся Аляска. К 1867 году на территориях в Северной Америке проживало всего 816 русских и около 60 тысяч представителей местных племен: цифра весьма скромная для успешного освоения. Неприветливый край был мало пригоден для возделывания земли, да и пушной промысел утратил былое значение. Поэтому многие в американском Конгрессе считали покупку Аляски ошибкой: слишком большие деньги требовались у разоренной гражданской войной страны для заселения и интеграции малоосвоенной территории в США.

Где деньги?

История с оплатой покупки тоже вызывает много вопросов. Некоторые авторы утверждают, что перевозивший американское золото Барк Оркни затонул, так и не доставив ценный груз до российских берегов. Однако документы, хранящиеся в государственном историческом архиве России говорят об обратном. В том же 1867 году львиная доля американских денег была потрачены на приобретения оборудования для стремительно растущей сети российских железных дорог. Возможно, говоря о том или ином историческом событии, стоит взглянуть на него глазами современников?