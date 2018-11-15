Подо льдом Гренландии скрывается гигантский кратер

Это первый случай, когда кратер обнаружен под континентальным ледовым щитом.

Международная команда ученых обнаружила ударный кратер глубиной больше 300 метров еще в июле 2015 года под ледником Гайавата, когда проанализировала серию снимков местности со спутников. Следующие три года понадобились исследователям для того, чтобы выяснить природу кратера и подтвердить гипотезу о его метеоритном происхождении.

Ученым удалось собрать образцы, которые выносит талая вода к краю ледника. Они содержали прошедший через плавление кварц, никель, платину, хром, золото и кобальт в количествах, необычных для земной коры. Это позволило исследователям предположить, что в свое время в этом месте с Землей столкнулся богатый металлами астероид.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что кратер размером 31 километр мог оставить полутора километровый метеорит. Изменения глобального климата от удара объекта таких размеров должны были затронуть как минимум все Северное полушарие.

Точный возраст кратера пока установить невозможно. Однако исследователи обнаружили, что место удара приходится как раз на русло древней реки, которая текла по Гренландии еще до того, как она стала покрываться льдом, более 2,6 миллиона лет назад.