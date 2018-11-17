Города в Китае, которые основали русские

Русская колонизация в Приамурье началась в середине XVII века. В 1651 году казаки под предводительством Ерофея Хабарова взяли даурское укрепление Албазы и основали там поселение Албазин. Большинство источников указывают на то, что располагалось оно на левом, то есть на нынешнем российском берегу Амура. Однако сохранились рисунки Албазинских укреплений во время обороны от китайско-маньчжурских войск в 1682 и 1685 годах, из которых явствует, что часть казачьих позиций располагалась на острове, который по нынешнему соглашению о границе относится к Китаю.

В процессе первого проникновения в Приамурье русские отряды неоднократно поднимались вверх по реке Сунгари, уходя вглубь Маньчжурии, однако не стали возводить там крепостей.

В 1653 году Онуфрий Степанов и Пётр Бекетов основали Усть-Кумарский острог на месте, где река Хумахэ впадает в Амур. Ныне остров принадлежит Китаю. В 1655 году в результате китайско-маньчжурской осады русские были вынуждены покинуть острог. В 1687 году китайцы после долгой осады овладели и Албазином. В 1689 году Россия была вынуждена заключить с Империей Цин Нерчинский договор, по которому всё Приамурье оставалось за маньчжурами и китайцами.

Начало русской колонизации Маньчжурии

Новое проникновение России в Северо-Восточный Китай начинается после того, как в 1860 году Приамурье и Приморье переходят под российскую власть. В 1897 году стартует сооружение Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), которая должна была напрямую через китайские владения связать российский Владивосток со старинными (с XVII века) русскими владениями в Забайкалье.

Для получения концессии на постройку КВЖД пришлось подкупать высокого китайского сановника Ли Хунчжана, прибывшего в 1896 году в Санкт-Петербург для переговоров. Россия получила юрисдикцию в полосе отчуждения КВЖД и право вводить на данную территорию войска для охраны.

В 1898 году на переговорах в Пекине с тем же Ли Хунчжаном Россия получила концессию и на Южно-Маньчжурскую железную дорогу, которая должна была соединить КВЖД с русской крепостью Порт-Артур на Жёлтом море.

Харбин

Оплотом русской колонизации Маньчжурии стал Харбин, находившийся в узле КВЖД и Южно-Маньчжурской дороги. Строительство города началось в 1898 году, и он изначально стал заполняться русскими: государственными чиновниками, офицерами, казаками Заамурской стражи, административным и техническим персоналом КВЖД, железнодорожными рабочими.

Город возводился по русскому образцу, поэтому не только строительные инженеры, но и рабочие также были из России. Разумеется, как всегда бывает при освоении новых земель, выросший город привлек немало и разных авантюристов.

Было здесь, разумеется, и китайское население. Причём, по некоторым свидетельствам, оно преобладало. Это были в основном рабочие самой низшей квалификации. В городе, номинально остававшемся под китайским суверенитетом, также находилась китайская стража (полиция). Но она только демонстрировала присутствие цинской власти, но на самом деле ни во что не вмешиваясь. Реальная охрана порядка обеспечивалась русскими казаками.

Наличие большого количества китайцев стало опасным во время Боксёрского (Ихэтуаньского) восстания летом 1900 года. Тогда националисты решили избавиться от ненавистных иностранцев, живших в Китае, их избивали и уничтожали. Сторону ихэтуаней приняло и императорское правительство. Однако Харбин выдержал осаду повстанцев и отбился. Впрочем, это отдельная тема, как и вся история этой самой большой русской колонии в Китае.

Порт-Артур

На месте Порт-Артура ранее китайское правительство пыталось создать военно-морскую базу для борьбы с Японией. Потерпев поражение в войне 1894-1895 годов, Китай передал оконечность Квантунского полуострова в аренду России на 25 лет. Российское правительство вознамерилось обустроиться там всерьёз и надолго, рассчитывая, что впоследствии продлить аренду будет нетрудно.

Люйшунь (так это место называлось китайцами) должен был стать главной базой Русского Тихоокеанского флота, приоритетной по сравнению с Владивостоком. Здесь предстояло построить не только рейд, но и первоклассную мощную крепость для защиты флота. При крепости был заложен город. Произошло это в 1898 году.

Город был назван Порт-Артуром. Название возникло раньше, и его происхождение не совсем понятно. В 1903 году в Порт-Артуре насчитывалось 42 тысячи жителей, среди них российских подданных было 17,7 тыс., в том числе военных — 13,6 тыс.

Дальний

Экономическим же оплотом России в Южной Маньчжурии был призван стать город Дальний, расположенный по соседству с Порт-Артуром. Название Дальний было дано по созвучию с китайским обозначением данной местности Даляньван. Нынешнее же китайское название города Далянь происходит уже от русского. Дата основания города, как и других русских городов в Маньчжурии, — 1898 год.

Дальний сооружался в соответствии с генеральным планом и состоял из трёх частей: административной, европейской и китайской. По мнению тогдашних экспертов, он был устроен рационально и красиво. В известном смысле нынешний китайский Далянь, как и Харбин, — это наследие русского градостроительного планирования.

На строительство города до Русско-японской войны Россия выделила 30 млн тогдашних золотых рублей. Впоследствии многие ставили в вину Сергею Витте то, что он потратил слишком много денег на Дальний в ущерб оборонительным сооружениям Порт-Артура. В итоге в разразившейся войне Россия не удержала ни того ни другого.

Дальний действительно мог стать центром русского присутствия в Маньчжурии. Он развивался быстрее Харбина и уже до войны 1904-1905 годов успел стать вторым по величине городом Маньчжурии (после Мукдена — китайской столицы Маньчжурии). Война же положила конец русской колонизации Южной Маньчжурии.