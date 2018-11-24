Несуществующие острова, которые были нанесены на карты

На наших географических картах отмечено множество удивительных мест. А что, если некоторые из них просто не существуют? Скажете, не может быть? Очень даже может. Ведь долгое время на многих картах были обозначены, например, острова, никогда не существовавшие на самом деле.

Остров Сэнди

До 2012 года этот остров можно было найти на картах в Тихом океане между Австралией и Новой Каледонией. Говорят, его обнаружили матросы британского китобойного судна еще в 1876 году. В 1908 году он впервые появился на одной из британских карт, а затем и на многих других. Однако несколько экспедиций, отправленных в разное время на поиски острова, не увенчались успехом. Кроме того, весьма удивителен тот факт, что ни на одной карте Франции этот остров отмечен не был. А ведь по всем законам он должен был бы принадлежать именно этой стране.

В 1970 году после еще одной неудачной экспедиции к предполагаемому острову его удалили со многих британских карт. Однако на нескольких картах (включая Google Earth) он все же остался. Лишь в 2012 году ученым удалось предоставить убедительные доказательства того, что острова никогда не существовало. Специалисты решили, что в далеком 1876 году моряки китобойного судна приняли за остров одну из плавучих пород, которые носят название «пемзовые плоты».

Фрисланд

В 1558 году житель Венеции по имени Николо Зено взбудоражил общественность известием о том, что его предки еще в 1380-х годах открыли остров, который назвали Фрисланд. По словам Зено, остров располагался западнее Норвегии и южнее Исландии. Его слова приняли за чистую монету. Тем более, что нашлись моряки, которые также утверждали, что видели Фрисланд. Правда, позже выяснилось, что один из них принял за него Гренландию, а другой даже назвал Фрисландом Англию.

Тем не менее, остров успел появиться на нескольких картах. И лишь в XIX веке его с них удалили, признав, что если бы Фрисланд действительно существовал, то это означало бы, что предки Николо Зено сумели бы открыть Америку задолго до Колумба.

Земля Крокера (Crocker Land)

Этот остров искали многие экспедиции, особенно им интересовались в США. Он появился на арктических картах, которые создавались в 1910-1913 гг.

Лишь много позже оказалось, что, как и в случае с Фрисландом, Земля Крокета — чистой воды мистификация. Создал ее некто Роберт Пири в 1907 году, чтобы получить средства для экспедиции в Арктику. Отчаянный мистификатор утверждал, что во время своей экспедиции в 1906 году обнаружил остров рядом с Гренландией и назвал его в честь одного из своих спонсоров.

История умалчивает, помогла ли эта ложь собрать деньги на новую экспедицию. А вот Землю Крокера долгое время искали.