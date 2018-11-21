Мосты, к которым страшно приближаться

Мост — привычная деталь пейзажа, городского или горного. Некоторые мосты выглядят очень эффектно, он их красоты захватывает дух, но другие просто пугают видом.

1. Мост Тианмен в китайской провинции Хэнань — один из самых страшных. Доставляет смельчаков в мосту самая длинная фуникулёрная дорога в мире, а когда туристы прибывают к мосту, они видят узкое стеклянное полотно, идущее вдоль отвесной скалы. Он расположен на высоте 300 метров, так что, проходя по мосту, люди видят разверзнувшуюся внизу пропасть.

2. Мост Макинак соединяет берега реки Мичиган в США. Длина моста — около 8 000 метров. На первый взгляд кажется, что Макинак — обычный мост, но опасность таится не в самой конструкции, а в природе. Дело в том, что в этой области дуют настолько сильные ветра, что автомобили порой попросту сносится с дорожного полотна.

3. Мост Эгюйи дю Миди находится на одноимённой горной вершине во Франции. Его давно облюбовали любители горных лыж, но и обычные туристы не прочь полюбоваться видами с моста. Хотя для этого нужно набраться отваги, ведь короткий и узкий мост находится на высоте почти 4 000 метров.

Смотрите ролик и узнайте ещё о нескольких мостах, ужасных и прекрасных одновременно.