Куда сходить на завтрак в Москве: 5 вкусных мест

Рассказываем, где самые вкусные завтраки и самые большие порции.

Завтраки в Modus

В ресторане Modus меню завтраков обширное и продуманное. Уверены, каждый найдет что-то для себя, не важно какие ограничения и предпочтения для него существуют в еде. Свыше 50 разнообразных блюд — красивых, словно созданных для Instagram, интересных с точки зрения вкусовых сочетаний (спасибо бренд-шефу Андрею Колодяжному!). И самое главное — очень вкусных! А по выходным завтраки длятся до 15:00 — вы точно успеете, во сколько бы не встали.

FashionTime

Есть вечная утренняя классика — каши, блины с различными топпингами, сырники, запеканки, блюда из яиц. Есть «модные» блюда — семена чиа с кокосовым молоком и манго (560 руб.), птитим с конкассе из томатов и хрустящим салатом (460 руб.), безглютеновый десерт с сухофруктами на кокосовом молоке и голубикой (440 руб.).

А вот какие блюда настоятельно рекомендует заказать LifeStyle Director FashionTime.ru Жанна Спиридонова : зеленую гречку с жареным авокадо и кабачковой икрой (360 руб.), творожную запеканку с вареньем из фейхоа (360 руб. ; на фото), яйца бенедикт с лососем на картофельных драниках (540 руб.).

Имейте в виду, порции огромные. Например, бенедикт — это три яйца и три картофельных драника, а еще лосось. В меню очень много блюд для вегетарианцев и веганов, а любую кашу вам могут приготовить на обычном, альтернативном молоке или на воде.

Когда: с 09:00 до 12:00 по будням, с 11:00 до 15:00 по выходням.

Где: 1-й Тружеников пер., вл. 2.

Завтраки в 800С CONTEMPORARY STEAK

800С Contemporary Steak — один из самых лучших ресторанов на Патриках. Конечно, сюда стоит идти за стейками и картофельным пюре.

Впрочем, шеф-повару Сергею Балашову удаются любые блюда. И утренние блюда не стали исключением.

FashionTime

Завтраки здесь запустили недавно, но местные жители уже успели оценить это нововведение. Утром здесь можно заказать кокосовый йогурт с семенами чиа или же малиновый с крамблом и свежими ягодами (по 390 руб.). Чтобы вновь не заказывать яйца пашот, можно выбрать фермерские яйца всмятку, которые подают по два, очищенными, в стакане, со свежей зеленью.

Говорят, меню завтраков будет регулярно обновляться. В ожидании можно заказать винный смузи (650 руб.) или кувшин Белини (1 400 руб.).

Когда: с 9:00 до 12:00 по будням и с 9:00 до 13:00 по выходным.

Где: Большой Патриарший пер., д. 6, стр. 1.

Завтраки в «Рыбе моей»

Конечно, в «Рыбу мою» стоит идти, чтобы есть морепродукты и рыбу (например, устрицы по 210 руб., часть средств к тому же идет на благотворительность).

FashionTime

Впрочем, не так давно здесь обновили меню завтраков — чем не повод дойти до места?! Овсяную, рисовую или манную кашу (190 руб.) сварят на коровьем, соевом, овсяном, миндальном, кокосовом молоке или на воде. Есть, конечно, и топпинги на выбор — гранола, облепиха, свежие ягоды, тертый шоколад с апельсином, вяленая хурма, финики, пятиминутка из Антоновки, банан в карамели или вареная сгущенка — по 100 руб.

Мы оценили: крабкейк на зерновом хлебе со сливочно-икорным соусом и пятеркой перепелиных яиц всмятку (720 руб. ; на фото), драники из тыквы, цукини и шпината с муссом из свеклы с горгонзолой (360 руб.), яйцо пашот на бриоши со шпинатом, авокадо и лососем (590 руб.).

Идеальное дополнение к такому завтраку — маття капучино на обычном или соевом молоке (290 руб.).

Когда: с 8:00 до 12:00 по будням, с 12:00 до 16:00 по выходным.

Где: ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 21; Цветной б-р, д. 2.

Завтраки в «АВ БИСТРО»

FashionTime

Привыкли ходить в «Азбуку Вкуса» за продуктами? Теперь можно совместить продуктовый шопинг с вкусным завтраком. В нескольких магазинах открылись городские бистро. Наш выбор: фитнес-завтрак с гранолой, протеином, семенами льна, свежими ягодами и молоком (250 руб.), яйцо бенедикт с маффином и лососем (270 руб.) или куриным филе (260 руб.).

Когда: с 8:00 до 12:00 по будням и с 8:00 до 14:00 по выходным.

Где: ул. Арбат, д. 54/2, стр. 4; ул. Большая Лубянка, д. 12/1.

Завтраки в Dilly

Постоянные гости ресторана Dilly давно просили включить в меню завтраки. Руководство услышало пожелания! Как итог, ввели блюда в своем фирменном стиле — что отвечает гастрономическому стилю comfort food.

FashionTime

Что заказывать? Любителям каш — овсяную с орехами и карамельным яблоком (290 руб), рисовую с манго и маршмэллоу (390 руб.) или пшенную с запеченной тыквой (250 руб. ; на фото).

Есть и привычные блюда на завтрак: сырники с ягодным соусом (350 руб.), оладьи с ягодным соусом и сметаной (225 руб.), яйца бенедикт с лососем и шпинатом (570 руб.), картофельные драники с лососем (450 руб.). Круассаны готовят с лососем (550 руб.) или с мортаделлой (390 руб.), к омлету из трех яиц (150 руб.) можно добавить помидоры, зелень, лук, бекон, чеддер или грибы (50 руб. за любую начинку).

Когда: с 10:00 до 14:00 по будням.

Где: Ленинский проспект, д. 85.