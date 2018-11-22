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Потайные ходы и тоннели, о которых знает не каждый 

Рамблер 5 часов назад
Наверняка в детстве вы строили тайники и шалаши, обустраивали секретные места, где прятались с друзьями от родителей. Кто-то со временем перерастает это увлечение, а вот другие люди сохраняют страсть к созданию засекреченных укрытий на всю жизнь.
1. Замок Зингер находится на острове посреди реки Святого Лаврентия, разделяющей США и Канаду. Но знаменит он не только географическим положением, в замке есть тайные ходы, связывающие гостевые комнаты. Эти переходы были изначально заложены в проект, так что, вероятно, владелец замка Фридрих Бурн, президент известной компании Singer Sewing Machine Company, планировал контролировать гостей.
2. В здании анимационной студии Pixar есть потайной ход. Его обнаружили совершенно случайно сотрудники, только переехавшие в новое здание. Передвигаться по тоннелю можно только ползком из-за небольших размеров, зато в конце исследователя ждёт награда: он попадает в комнату, где можно с комфортом обустроиться. Узнав о тайне, сотрудники студии создали там помещение для отдыха и проводили в нём время втайне от руководства. Впрочем, руководители Pixar, в том числе тогдашний владелец Стив Джобс, узнали о секретном пристанище работников, но оценили идею по достоинству и разрешили устраивать к комнате легальные вечеринки.
Секретная комната в Эйфелевой башне, дом Винчестеров в США, замок построенный Шерлоком Холмсом и подземная железная дорога — обо всех этих спрятанных местах рассказывает видео.
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Стив Джобс , Места , Видео
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