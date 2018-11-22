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Оптическая иллюзия с индейкой развеселила Сеть

Причудливые дома миллионеров 

Рамблер 2 часа назад
Миллиардеры частенько скупают недвижимость в различных уголках мира, но некоторые предпочитают возводить дома по собственному плану. Так, эти строения были построены специально для обеспеченных заказчиков и теперь удивляют окружающих необычным видом.
1. Башня «Антилия», Мумбаи, Индия. Индийский бизнесмен Мукеша Амбани построил дом для своей семьи высотой 173 метра. Семейное гнёздышко имеет площадь 37 000 кв. м., рассчитано на землетрясения до 8 баллов, снабжено парковкой, личным кинотеатром, бассейном, спа-салоном и прочими удобствами. Для обслуживания хозяйства требуется штат прислуги из 600 человек.
2. Вилла Леопольда, Вильфранш-сюр-Мер, Франция. Бельгийский король Леопольд Второй был мужчиной любвеобильным, поэтому у него было много любовниц. Он не жалел средств, ублажая их, в том числе на постройку особняков. Этот особняк стоит на территории 8 гектаров, а в 2008 году его приобрела покупательница из Бразилии за 750 миллионов долларов.
3. Поместье «Фейрфилд», Сагапонак, Нью-Йорк, США. Предпринимателю Айре Реннерту поместье обошлось в 248 миллионов долларов. Несколько десятков спален и ванных комнат, три бассейна, личная электростанция — всем этим может наслаждаться хозяин и его гости.
Ролик рассказывает о других личных домах богачей.
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Айра Реннерт , Места , Видео
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