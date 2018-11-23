Самый блестящий дом в мире открыт для аренды

Практически все поверхности в доме покрыты блестками. Хотели бы тут пожить?

Люди часто украшают свои дома к празднику — блестящие шторы, диско-шары, гирлянды. Владельцы этого таунхауса вышли на новый уровень — практически каждая поверхность в доме блестит и сияет.

«Искрящийся дом» — шикарный таунхаус в Лондоне, от пола до потолка покрытый блестками, блестящим металлом и глиттером.

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Автор сияющего чуда — Кристиан Кован, дизайнер, сотрудничающий с Бейонсе и Леди Гагой

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Блестки повсюду: в ванной, спальне, туалете, гостиной. Это один из самых блестящих домов в мире. Вас ожидают диско-спальня и радужно сияющая лестница. В доме есть лаунж-зона, покрытая розовыми блестками, а также ванная — с украшением в виде сияющего потока дождя.

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Для украшения помещений было использовано более 100 кг глистера, а также 36 000 золотых блёсток!

Желающие арендовать дом, должны быть готовы отдать 99 фунтов за ночь — это около 8500 рублей.