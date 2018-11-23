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Самый блестящий дом в мире открыт для аренды 

Anews 13 часов назад
Фото: anews.com
Практически все поверхности в доме покрыты блестками. Хотели бы тут пожить?
Люди часто украшают свои дома к празднику — блестящие шторы, диско-шары, гирлянды. Владельцы этого таунхауса вышли на новый уровень — практически каждая поверхность в доме блестит и сияет.
«Искрящийся дом» — шикарный таунхаус в Лондоне, от пола до потолка покрытый блестками, блестящим металлом и глиттером.
anews.com
Автор сияющего чуда — Кристиан Кован, дизайнер, сотрудничающий с Бейонсе и Леди Гагой.
anews.com
Блестки повсюду: в ванной, спальне, туалете, гостиной. Это один из самых блестящих домов в мире. Вас ожидают диско-спальня и радужно сияющая лестница. В доме есть лаунж-зона, покрытая розовыми блестками, а также ванная — с украшением в виде сияющего потока дождя.
anews.com
Для украшения помещений было использовано более 100 кг глистера, а также 36 000 золотых блёсток!
Желающие арендовать дом, должны быть готовы отдать 99 фунтов за ночь — это около 8500 рублей.
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Стефани Джерманотта , Места
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