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В Египте обнаружили древнюю гробницу с мумией 

Газета.Ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: Ministry of Antiquities/Facebook.com
Археологи, которые ведут работы в районе города Луксор на юге Египта, обнаружили древнюю гробницу времен XIX династии фараонов (примерно 1292-1186 годы до н.э.). Об этом сообщает местное издание "Йоум7".
Как отмечается, по предварительным оценкам, гробница принадлежала служителю храма бога Амона. В ней археологи обнаружили саркофаг с мумией, а также другие предметы, включая погребальные фигурки и погребальную маску.
Подчеркивается, что на стенах гробницы были выполнены цветные росписи.
По информации египетского министра по делам памятников древности Халеда аль-Аннани, рядом с ней была обнаружена еще одна гробница с двумя саркофагами, но уже более позднего периода, времен правления XXV династии фараонов.
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