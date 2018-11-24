В Египте обнаружили древнюю гробницу с мумией

Археологи, которые ведут работы в районе города Луксор на юге Египта, обнаружили древнюю гробницу времен XIX династии фараонов (примерно 1292-1186 годы до н.э.). Об этом сообщает местное издание "Йоум7".

Как отмечается, по предварительным оценкам, гробница принадлежала служителю храма бога Амона. В ней археологи обнаружили саркофаг с мумией, а также другие предметы, включая погребальные фигурки и погребальную маску.

Подчеркивается, что на стенах гробницы были выполнены цветные росписи.

По информации египетского министра по делам памятников древности Халеда аль-Аннани, рядом с ней была обнаружена еще одна гробница с двумя саркофагами, но уже более позднего периода, времен правления XXV династии фараонов.