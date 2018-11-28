Секреты Белого дома: «8-звездочный отель» или «гламурная тюрьма»?

В Белом доме, построенном в 1800 году, проживали все президенты США за исключением Джорджа Вашингтона . Многие из национальных лидеров подстраивали резиденцию под себя. Например, Билл Клинтон распорядился установить роскошное джакузи, а Калвин Кулидж решил создать просторную застекленную комнату для релаксации и принятия солнечных ванн.

Разнилось и отношение лидеров к своему жилищу. Гарри Трумэн называл его «гламурной тюрьмой», а Рональд Рейган — «восьмизвездочным отелем». Попробуем разобраться, кто из них был ближе к истине, изучив некоторые особенности Белого дома.

Подвальный курорт

Под северным крылом здания расположен обширный подвал, который по своей инфраструктуре больше похож на бульвар в каком-нибудь курортном городе. Помимо служебных помещений здесь в ежедневном режиме работают кондитерская, несколько магазинов, кабинет стоматолога и боулинг, открытый при Никсоне. Во времена Рузвельта был еще и крытый бассейн.

Винное эмбарго

Белый дом можно сравнить с отелем хотя бы из-за того, что в конце каждого месяца жильцам выставляется счет за хозяйственные услуги и еду. Бывший управляющий резиденции Гарри Уолтерс рассказывал, что все президентские семьи жаловались на высокие цены. Кстати, по здешним правилам на ужин подают вино только американского производства.

Подземный ход

В 1920-х годах был проложен подземный тоннель между зданиями казначейства и государственного департамента. А во время Второй мировой войны на случай неожиданного вооруженного нападения тоннель соединили с восточным крылом Белого дома и сделали отдельный выход. Он находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

«Голубой гусь»

Внимательные зрители телетрансляций из Белого дома могли обратить внимание на то, что для брифингов используются две разные тумбы. Для выступлений президента ставят особую конструкцию, прозванную «голубым гусем» (blue goose). Она сделана из пуленепробиваемого материала и значительно объемнее обычной. В случае чего президент сможет спрятаться за ней.

Официант под каблуком

Только президент имеет право проводить совещания в Зале заседаний. Это право символично выражено в президентском кресле, которое выше остальных на 5 сантиметров. Помимо этого, под столом находится специальная кнопка, которую многие принимают за кнопку от «ядерного чемоданчика». На самом деле это кнопка для вызова личного официанта президента.

Бывает весело

Время от времени в Белом доме проводятся шумные неформальные мероприятия. 17 раз здесь отмечали свадьбу ближайшие родственники президентов. Однажды Эндрю Джонсон провел «сырную вечернику» для более чем десяти тысяч гостей. А Сюзан Форд, дочь Джеральда Форда , пригласила в резиденцию своих однокурсников, чтобы отпраздновать выпускной.

Индекс не для всех

Как только в США выбирают нового президента, почтовая служба присваивает ему личный почтовый индекс, который он может передать близким людям. Если бы этого не делали, то из-за большого количества обращений и многоуровневых проверок конфиденциальную корреспонденцию было бы очень затруднительно отделить от служебной. А так письма и посылки, отправленные с секретным индексом, после проверки на наличие угроз попадают к президенту в кратчайшие сроки.

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