Причудливые дома, поражающие воображение

Когда-то люди жили в пещерах, но сегодня в мегаполисах строят огромные небоскрёбы, где могут разместиться тысячи человек. Однако некоторые люди предпочитают необычные дома, не походящие на стандартные строения, и даже порой строят их собственноручно. Так, студент университета Миннесота создал себе дом из бывшего школьного автобуса. В доме на колёсах есть место для работы, два спальных места, кухня и ванная комната. Помимо повседневного комфорта дом-автобус дарит хозяину и возможность постоянно путешествовать, а значит без устали менять пейзаж за окном.

А вот дом на островке на сербской реке Дрина давно стал любимой достопримечательностью туристов. Этот небольшой домик буквально балансирует на крошечном кусочке суши. Нынешний владелец дома уверяет, что возвели дом он и его приятель ещё полвека назад. Сейчас строение пустует, зато в него частенько заплывают ради отдыха рыбаки и любители речных сплавов.

Где находится дом-купол? Сколько стоит построить дом из старых окон? Можно ли жить в доме-погребе? Кто возвёл дом под водопадом? Обо всех этих причудливых домах в разных концах света расскажет ролик.