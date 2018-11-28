Неожиданные места, где живут потомки русских

Несколько лет назад весь Интернет потешался над характеристикой русских как одной из национальностей Китая, опубликованной из какого-то официального китайского источника. На самом деле, русские — действительно одна из официально признанных коренных национальностей Китая. И это не единственный и не самый экзотический уголок мира, где живут русские.

Русские старожилы в Китае

Что после гражданской войны в Китай эмигрировало немало русских белогвардейцев и казаков с семьями (по некоторым данным — больше миллиона человек), это факт общеизвестный. Но когда китайские государственные учреждения говорят о русских как коренной национальности Китая, то они имеют в виду совсем не иммигрантов ХХ века и их потомков (их, впрочем, осталось совсем чуть-чуть), а русских, осевших в Китае значительно раньше — в XVII-XVIII вв. Это преимущественно потомки старообрядцев, бежавших в Забайкалье от преследований царских властей.

Сейчас они компактно проживают в районе города Аргунь-Юци автономного района Внутренняя Монголия. Здесь в 1994 году была создана Русская национальная волость Шивей (по-китайски) или Эньхе (по-монгольски). Русское население волости составляет около 2 тысяч человек. Все они — потомки смешанных браков с китайцами. Давно они не отличаются от китайцев не только внешним видом.

В быту русские Китая пользуются китайским языком. Что же осталось у них русского? Прежде всего — православная вера. Во время работы ещё в императорском Китае русских духовных миссий китайские русские вернулись в православие. Сейчас в Русской волости действует православный храм, регулярно проводятся церковные праздники.

Сохранились русская традиционная одежда, какие-то песни, бытовые особенности. Они тщательно оберегаются китайскими властями, использующими экзотику такой этнической общины как приманку для туристов. По природе Эньхе-Русская волость — уголок таёжной Сибири. Потомки русских, переселившихся в Китай ещё до начала прошлого века, рассеянно живут и в других регионах Китая. Их общая численность оценивается примерно в 15 тысяч.

Русский «Новый Израиль» в Уругвае

Латинская Америка манила переселенцев из многих европейских стран, в том числе из России. Большие общины русских иммигрантов ещё до революции обжились не только в таких больших и популярных странах, как Бразилия или Аргентина. В конце XIX века последователь учения хлыстов Василий Лубков объявил себя «живым богом» и «царём ХХ века». Подвергаясь преследованиям, сектанты вознамерились эмигрировать в Америку. Лубкову удалось заинтересовать президента Уругвая и договориться о подъёмных на переселение.

Уругваю требовались колонисты для развития сельского хозяйства. В 1913 году 1300 русских хлыстов из секты «Новый Израиль» обосновались в городе Сан-Хавьер и его окрестностях. Парадоксально, что они первые стали возделывать в Уругвае подсолнечник, который, вообще-то, пришёл в Европу из Нового Света. Также первыми в Южной Америке они стали выращивать гречиху и лён. «Лубковцам» удалось основать образцовую колонию. Но её судьба сложилась трагически.

Сам Лубков был загадочной личностью. Веря в собственную исключительность, он прозревал будущее и ещё в 1913 году предсказал, говорят, приход большевиков к власти. После революции он начал переписываться с Лениным и увлёк часть своих адептов назад в Россию. Там хлыстам удалось в 20-е годы основать ряд образцовых коммун, но в 30-е годы их ликвидировали, а лидеров «Нового Израиля», включая самого Лубкова, расстреляли. Некоторые, однако, не пошли за Лубковым назад, а остались на новой родине. Без вождя они ассимилировались уже в третьем поколении.

Русским языком мало кто владеет, а потомки «лубковцев» в Уругвае — католики либо атеисты. Тем не менее, у колонистов Сан-Хавьера сохранились многие традиции земледельческой культуры, русские национальные кушанья, а также свойственное хлыстам неприятие алкоголя и табака. Последним отличаются и потомки старообрядцев-беспоповцев, эмигрировавшие после революции в Китай, а из Китая бежавшие после прихода там к власти коммунистов . Колония беспоповцев существует неподалёку от Сан-Хавьера. В отличие от потомков «Нового Израиля», уругвайские староверы сохраняют русский язык и весь уклад жизни замкнутой общины, свойственный им на родине. Детей, несмотря на нажим властей, учат дома.

Староверы в Боливии

Другая крупная община русских старообрядцев обосновалась в Боливии. Первые русские поселения появились там ещё в 80-е гг. XIX века. В дальнейшем туда, привлекаемые наличием единоверцев и удалённостью от очагов цивилизации, стекались старообрядцы, первоначально переселявшиеся в другие страны Южной Америки — Бразилию, Аргентину, Уругвай. Много переместилось туда старообрядцев из Китая в 50-60-е гг. прошлого века, после прихода там к власти маоистов.

Окончательное формирование русской общины в Боливии относится к 1970-м годам. Сейчас в Боливии, в восточных департаментах, в глухой сельве и саванне, проживает до 2 тысяч староверов. Некоторая их часть несколько лет назад подалась на историческую родину, купившись на обещания по программе возвращения российских соотечественников. С другой стороны, социалистическое правительство президента Эво Моралеса предприняло раскулачивание фермеров-старообрядцев. Несмотря на все эти атаки современного мира, потомки русских в Боливии сохраняют наследие допетровской культуры.

Молокане в Мексике

В ХХ веке, после революции, немало выходцев из России, временно и постоянно, осело в Мексике. Но ещё задолго до этого Мексика была одной из стран, куда направлялась колонизация русских религиозных диссидентов. В XIX столетии большие группы духоборов и молокан отправлялись в Канаду и США. Часть этой волны затронула и соседнюю Мексику.

В 1905 году 130 семей молокан обосновались в мексиканском штате Северная Нижняя Калифорния, рядом с границей с США. Здесь, посреди пустыни, они создали процветающее хозяйство, на зависть окрестному населению, с которым колонисты почти не общались. «Революционные» правительства, время от времени приходившие к власти в Мексике, душили их налогами, но молокане держались.

Губительными для колонии стали два фактора. Первый — власти придумали, наконец, как их выжить, принудительно выкупив в 1958 году часть их земель для прокладки «стратегического» шоссе. Второй — близость США с единоверческими общинами и лучшими возможностями для предпринимательства побуждала к новой эмиграции. Тем не менее, по сей день в районе города Энсенада живёт несколько семей молокан, занимающихся виноделием и обслуживанием туристов, а также содержащих музей Русской общины.