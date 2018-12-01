Кому, когда и сколько принято оставлять на чай

В каких ситуациях стоит оставлять на чай, а когда делать этого не нужно. И главное — сколько? Разбираемся вместе.

В ресторане

Попросите счет. Если обслуживание понравилось, оставьте 10% — это классика клиентского "спасибо". Если же официант самовольно забрал вашу сдачу, не стесняйтесь попросить принести деньги. Это ваше личное решение — оставлять на чай или нет, заставить вас или без спроса забирать сдачу никто не имеет права.

Чай лучше оставлять наличными. Можно попросить сделать и безналичный расчет, но существует очень малое число место даже в столице, где такое можно осуществить.

В такси

Водителю стоит оставить сдачу, округлив сумму, если езда вам действительно понравилась. Определенного процента здесь нет — все на ваше усмотрение.

Во многих мобильных сервисах заказа такси есть возможность оставить на чай определенный процент после оплаты картой.

Доставка

Если вам привезли заказ из магазина одежды или это была доставка продуктов, то оставлять чаевые не обязательно — зачастую компании изначально делают доставку платной или мотивируют клиента делать заказ от определенной суммы, чтобы покрыть расходы на курьерскую службу.

Тем не менее, нет ничего предосудительного, чтобы сказать "спасибо" доставщику лично.

А вот если вы заказали еду из ресторана, то курьеру определенно нужно оставить на чай в том случае, если с доставкой заказа он справился хорошо. 10% от стоимости — большей суммы никто и не ждет.

А представительницы прекрасного пола часто задаются вопросом — нужно ли давать на чай в салонах красоты?

Услуг в месяц набегает великое множество и чаевые превращаются в целую статью расходов.

Отвечаем — тут уж на ваше усмотрение. Есть люди, которые хотят поблагодарить каждого мастера ногтевого сервиса, своего парикмахера, мастера по эпиляции, бровиста и лэшмейкера. Есть и те, кто просто оставляют на стойке администратора определенную сумму сверху, как бы выражая "спасибо" салону в целом.

Но если вы не будете одаривать всех кругом чаевыми, то косо на вас никто не посмотрит. Платить в салоне красоты ровно по счету и ни копейкой больше — это нормально. Все, что сверху, лишь на ваше усмотрение!