Густой туман почти полностью скрыл китайский город

Туман поглотил Нанкин в Восточном Китае. Это удалось запечатлеть на видео с беспилотника.

Все постройки в городе скрыты за густой пеленой тумана, видимость упала до 50 метров и даже ниже. В связи с этим метеорологическое бюро объявило красный уровень опасности.

Скриншот из видео

Водителям рекомендуется воздержаться от управления транспортными средствами. Все авиарейсы отменены.

Завораживающие кадры города, погруженного в туман, удалось заполучить местному фотографу с беспилотного аппарата, который летал на высоте около 400 метров.

Скриншот из видео

Метеорологи утверждают, что туман, застилающий город, установился в Нанкине до конца недели. Кроме того, говорится, что за последние несколько лет это первый настолько густой туман здесь.