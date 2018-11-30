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Густой туман почти полностью скрыл китайский город 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Скриншот из видео
Туман поглотил Нанкин в Восточном Китае. Это удалось запечатлеть на видео с беспилотника.
Все постройки в городе скрыты за густой пеленой тумана, видимость упала до 50 метров и даже ниже. В связи с этим метеорологическое бюро объявило красный уровень опасности.
Скриншот из видео
Водителям рекомендуется воздержаться от управления транспортными средствами. Все авиарейсы отменены.
Завораживающие кадры города, погруженного в туман, удалось заполучить местному фотографу с беспилотного аппарата, который летал на высоте около 400 метров.
Скриншот из видео
Метеорологи утверждают, что туман, застилающий город, установился в Нанкине до конца недели. Кроме того, говорится, что за последние несколько лет это первый настолько густой туман здесь.
Места
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