Кто говорит, что на Земле есть скрытый континент

Когда-то планета была загадкой для исследователей. Мореплаватели отправлялись в путешествия, чтобы обнаружить новый кусочек суши или даже открыть новый континент. Сегодня мы твёрдо уверены, что никаких новых островов открыто быть не может, ведь мы точно знаем, как выглядит Земля и даже видим её из космоса. Но что, если мы не заметили очевидного?

Учёные уже давно задавались вопросом о геологической структуре островов Новой Зеландии и Новой Каледонии. Исследования говорили в пользу версии, что острова находятся на одном материке, когда-то погрузившемся в океан. Изучая дно океана вокруг Новой Зеландии, геологи выяснили, что оно покрыто слоем гранита, а это было прямым свидетельством, что когда-то это был материк. Спустя время там же обнаружили различные типы горных пород, которые не могли образоваться на океанском дне. Когда сделали попытку определить размеры этого «материка», оказалось, что он находится на глубине 1 000 метров, а далее — пропасть глубиной 3 000 метров, дно которой было покрыто океанической корой. Всё это снова подтвердило гипотезу о существовании материка.

Смотрите видео и узнайте, какие ещё доказательства говорят о том, что Новая Зеландия — отдельный континент.