Как выглядит самое страшное место Греции

Современная Греция очень мало для кого ассоциируется с еврейским народом. Живописные острова, прекрасные пляжи, Геракл, Одиссей и Акрополь наконец. Абсолютное большинство греков еврея в жизни не видели, поскольку в стране их осталось всего несколько тысяч.

Между тем, перед Второй мировой войной их там проживало порядка 100 тысяч человек, а второй по величине город Греции, Салоники, называли и вовсе еврейским городом — половина жителей были евреями.

Весь центр нынешних Салоник был еврейским, а многочисленные синагоги соседствовали с православными храмами. В 1941 году войска фашистской Германии заняли Грецию и немедленно начались преследования евреев. Их согнали в гетто и два концлагеря, один близ Афин и второй на окраине Салоник.

puerrtto.livejournal.com

В августе 1943 началась депортация евреев из Греции в концлагерь Освенцим в Польше. Людей грузили в вагоны как скот на станции «Салоники-товарная», что в километре от современного ж. д вокзала города. Отправляли несколькими составами и за считанные дни отправили на смерть порядка 50 тысяч греческих евреев. Один из тех поездов сохранился вместе с жуткими вагонами и стоит на запасных путях. Он успел сделать «ходку» в Освенцим и вернуться за новой партией людей, но на тот момент уже никого не оставалось.

puerrtto.livejournal.com

Уже не первый год власти Салоник не могут определиться, что им делать с этим злосчастным поездом. Министерство туризма активно работает над развитием туристического потенциала северной столицы Греции и не заинтересовано в чрезмерном «раскручивании» темы массовых убийство евреев в Греции в годы нацистской оккупации.

Тем более, что в убийствах принимали участие в том числе и отдельные местные жители. Там вообще была крайне нехорошая ситуация, показывающая бессмысленную жестокость вроде бы мирных соседних государств. Не секрет, что захватив Грецию, нацисты «подарили» северо-восток страны дружественной Гитлеру Болгарии. Таким образом, взамен на предоставление болгарами коридора для Вермахта для захвата Греции, те подарили им выход к Средиземному морю и портовые города Кавала и Алекадруополис.

В это трудно поверить, но болгары активно сотрудничали с немцами на захваченной ими греческой территории, ведя войну с греческими партизанами и выдавая нацистам скрывавшихся евреев. Позже, после поражения Германии в 1945, коммунистические власти Народной Республики Болгарии отдали под суд сотни коллаборационистов, сотрудничавших с нацистами и десятки были приговорены к расстрелу.

Порядка 13 тысяч евреев Греции (треть всего мужского еврейского населения) сражалось с нацистами в рядах греческой армии. В период сражений 1940—1941 порядка 3,5 тысяч еврейских солдат были ранены, 613 погибли. Наиболее известным из них был полковник Мордехай Фризис, убитый 5 декабря 1940 года в бою с итальянской армией. А 50-ю македонскую бригаду называли «Батальон Коэна» в связи с тем, что в её составе служило много евреев из Салоник.

Вокзал, ныне неработающий, через который евреев отправляли в последний путь. Прямо перед старым вокзалом, вот на этой небольшой площади у них отбирали личные вещи, грабили, стреляли в пытавшихся сопротивляться.

Об этих ужасах напоминает скромная мемориальная доска.

К чести греков надо сказать, что они признают участие отдельных своих сограждан в массовых убийствах.

Да и вообще, лишь очень немногочисленные греки сотрудничали с нацистами, в отличии от Прибалтики, Венгрии, Румынии и Германии. Многие греки рискуя жизнью помогали спасать евреев.

На 1 января 2016 года 328 жителей Греции за спасение евреев признаны израильским Институтом Каткастрофы и героизма Яд ва-Шем праведниками мира. Также, против преследования евреев нацистами публично выступало православное духовенство.

Еще одна интересная фигура — Саллахаттин Улькюмен, генконсул Турции в Греции. Который спас сотни еврейских семей от нацистов, переправив их в Турцию.

Другой монумент массовым убийствам евреев в Греции в 1941—1943 расположен в самом центре города, на Площади Аристотеля.

Сегодня товарный вокзал Салоник выглядит богом забытым. В день, когда я сюда пришел, там стоял состав с военной техникой, но вокруг не было ни одной живой души.

Ух ты, легендарный американский грузовик «Рио» (так его называли в американской армии) эпохи вьетнамской войны. Такие мне приходилось водить в армии Израиля

Печальное место.