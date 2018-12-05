Чем опасны воды Финского залива

Этот участок Балтийского моря, омывающих берега не только России, но и Финляндии, Эстонии, в последнее время в центре внимания экологов: специалисты утверждают, что воды Финского залива небезопасны сразу по нескольким параметрам.

Что скрывает глубина

С начала нулевых воды Финского залива, омывающие Санкт-Петербург, исследуются специалистами МЧС РФ и учеными различных российских научно-исследовательских институтов — на дне залива со времен Второй Мировой войны покоятся останки десятков судов гитлеровского морфлота, которые вполне могли перевозить отравляющие вещества (ОВ) (химическое оружие).

По мнению заместителя директора калининградского Института океанологии Российской Академии наук Вадима Пака, на сегодняшний день никто толком не знает, каким образом «проявятся» ОВ в таких условиях — что с ними на глубине могут сделать низкие температуры и заиливание песком. Между тем, информагентство «Росбалт» сообщало о подобных находках в глубинах Балтийского моря, которые уже сегодня доказуемо негативно воздействуют на экологическую ситуацию (пролив Скагеррак, это норвежское побережье Скандинавии) — там действительно обнаружили потопленные немецкие суда с отравляющими веществами, и превышение ПДК по различным параметрам в этих балтийских водах ощутимо.

Исследования акватории Финского залива в плане выявления возможных источников химического загрязнения продолжаются. Как подтверждают специалисты, работы в данном направлении предостаточно, причем, попутно ведутся обширные исторические изыскания, проясняющие судьбу ряда советских и немецких судов, затонувших в этих местах.

Там рискованно купаться

По мнению директора Института цитологии РАН Сергея Скарлато, воды Финского залива в российской акватории просто опасны для купания: они изобилуют водорослями, выделяющими нейротоксин (он есть в алкоголе, яде змей и других ядовитых гадов; паралитический токсин, используемый в природе некоторыми животными для парализации потенциальной жертвы). Как считает сотрудник Института цитологии Ольга Матинцева, из-за потепления климата опасность воздействия этих водорослей, замеченных в Финском заливе еще в 70-х годах прошлого века, на сегодняшний день сильно возросла.

Существуют методики, определяющие степень активности опасных водорослей, поэтому ученые могут своевременно оповестить общественность о том, что купаться в тех или иных местах Финского залива небезопасно. «Цветущая» вода Финского залива — следствие сильной торфикации водоемов — периода цветения сине-зеленых водорослей, считает руководитель санкт-петербургских природоохранных проектов межрегиональной экологической общественной организации «Народный Фронт» Егор Леонтьев. Неблагоприятное воздействие этой «торфикацию» купальщики ощущают на себе.

… и это подтверждено официально

Официальные данные Роспотребнадзора свидетельствуют о том, что при купании в водах Финского залива необходимо помнить: это серьезная угроза здоровью — при заглатывании морской воды велик риск заражения энтеровирусными, а также кишечными инфекциями и другими, не менее опасными, заболеваниями.

В этой связи интересно мнение Алексея Середкина (пловец-любитель; хотел переплыть Ла-Манш в 2016 году, но тогда не случилось). Середкин, практикующий заплывы в Финском заливе не ради забавы (это были спортивные выкладки на время), подтверждал: по результатам занятий в этой акватории у него поднималась температура до 39, спортсмена тошнило и лихорадило, у него расстраивался кишечник. … Согласно последним исследованиям Санкт-Петербургского государственного университета, микрофлора (биота) Финского залива загрязнена канализационными сбросами, отчасти нивелируемыми поверхностными стоками Невы. Но часть «… часть загрязнения попадает в Финский залив напрямую в неразбавленном виде и может оказывать прямое неблагоприятное воздействие на биоту…».