Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы лучшие рестораны мира 

Lenta.ru + ещё 1 10 часов назад
Фото: Lenta.ru
Сайт для путешественников TripAdvisor опубликовал рейтинг лучших ресторанов мира.
Эксперты, используя определенный алгоритм, проанализировали количество отзывов и оценки ресторанов по всему миру, поставленные пользователями сети за 2018 год. На первом месте в списке 25 лучших заведений оказался французский ресторан Au Crocodile. Второе и третье места заняли испанские рестораны — Martin Berasategui и El Celler de Can Roca. Все три места отмечены звездами Michelin.
Также в рейтинг мировых лидеров вошли два ресторана из Китая и США, по одному из Мексики, ЮАР, Новой Зеландии, Таиланда, Перу, Индии, Нидерландов, Аргентины и Канады.
В июне 2018 года главный международный рейтинг ресторанов The World’s 50 Best Restaurants опубликовал топ-50 лучших заведений мира. Лидером уже не первый раз стал ресторан Osteria Francescana, который находится в итальянском городе Модена.
Последние новости
ОПЕК и Россия договорились под давлением США Россия и Иран обрушили нефть Власти впервые признали намерение штурмовать школу в Беслане
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Онлайн-покупки: ожидание и реальность
За что Павел I дал Суворову титул «Италийский»
Тайны Аокигахара: лес самоубийц в Японии3
Почему российский паспорт красного цвета11
Какие фамилии произошли от имени Иуды
Видео
08:16
Каким бы был мир без женщин
Истории
15:03
Своенравный кот отказался жать на кнопку блогера
Безумный мир
10:27
Почему американцы боялись СССР
Истории
08:05
Как колонизаторы будут выживать на Марсе
Безумный мир Люди
08:14
Как кукла стала виновной в смерти трех человек
Безумный мир
08:09
Крупные провалы известных корпораций
Безумный мир Вещи
13:00
Какие есть теории об инопланетных цивилизациях
Истории Безумный мир
03:30
Вещи, предназначения которых многие не знают
Вещи
13:22
Могла ли выжить Жанна Д’Арк
Люди Истории
11:53
Загадочные события, случившиеся 11 сентября 2001
Безумный мир Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение