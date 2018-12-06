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Тайны Аокигахара: лес самоубийц в Японии 

Anews 6 часов назад
Фото: Anews
Япония всегда отличалась своими странностями, но есть вещи, выходящие за рамки понимания.
Япония быстро развивается и завоевывает рынок инновационных технологий. Но жители страны восходящего солнца прилагают огромные усилия и почти каждый из них подвержен постоянному стрессу и давлению на работе. Поэтому помимо технологий, Япония известна как страна-лидер по количеству самоубийц.
В средневековье Япония четко разделялась на богатый, средний и бедный класс. Зачастую голодающих стариков и новорожденных оставляли в лесу. После выхода книги «Подробное руководство, как покончить с собой» в XX веке, самоубийц в лесу стало больше.
С 1950-х годов на территории в три гектара нашли больше пятисот мертвых тел. Каждый приносил с собой какую-то вещь. Тела забирают, но вещи умерших предпочитают не трогать.
Лес стараются обходить стороной как обычные жители, так и полицейские. Но туристы посещают это место, чтобы пощекотать себе нервы.
Все, кто побывал в лесу Аокигахара, рассказывают об ощущении потустороннего за спиной.
Дополнительная странность заключается в том, что компас не работает в лесу из-за магнитной аномалии.
Власти пытаются остановить это безумие. На входе висят плакаты, утверждающие, что жизнь одна и надо подумать о близких. Но это бесполезно — каждый год в лес Аокигахара ходят умирать десятки японцев.
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