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На Марсе нашли следы обитаемых водоемов 

Мир24 + ещё 1 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
В 2004 году, всего через несколько месяцев после посадки на Марс, ровер Opportunity обнаружил странные геологические объекты — небольшие, насыщенные железом сферы, разбросанные по поверхности близлежащей скалы.
Объекты условно назвали «черникой», но их происхождение долгое время оставалось тайной. Между тем состав формации мог бы подсказать, что происходило на Красной планете в глубокой древности, сообщает Live Science.
Чтобы разрешить эту загадку, ученые решили поискать нечто подобное на Земле. Команды исследователей отправились в штат Юта (США) и в Монголию, где действительно обнаружили похожие сферы. Правда, они оказались в десять раз больше марсианских и располагались очень беспорядочно, но все равно пригодились для научных изысканий.
Оказалось, что объекты сформировались вокруг центрального ядра из кальцита, а внешняя оболочка богата железом.
Ученые предположили, что в древности кальцит омывали насыщенные железом и кислотой воды. Марсианская «черника» кажется полностью состоящей из гематита, без кальцитовой сердцевины — но она могла просто распасться за несколько миллиардов лет.
Если сферы на Земле и Марсе действительно имеют схожее происхождение, то это значит — миллиарды лет назад на Красной планете текли потоки воды и, судя по химическому составу, эти водоемы были обитаемыми.
Впрочем, пока это только предположения. Для получения более точных данных потребуется высокоточная аппаратура. Ученые надеются, что новая миссия на Марс позволит раскрыть многие тайны Красной планеты.
Ранее сообщалось, что марсоход Curiosity обнаружил в кратере Гейл блестящий камень неизвестного происхождения. Вероятнее всего, это осколок метеорита.
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