Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Китае завершили строительство уникального моста 

Рамблер 6 часов назад
Фото: twitter.com/PDChina
В Китае завершилось строительство моста с самым длинным железнодорожным пролетом в мире. Его длина составляет 1024 метра, а ширина около 25 метров. Мост проходит через реку Нуцзян и соединяет Куньмин с крупнейшим городом Мьянмы Янгоном. Для постройки этой конструкции понадобилось 46 тысяч тонн стали, 800 тысяч болтов и 922 опоры.
Решение о возведении железной дороги на мосту через реку было принято из-за особенностей рельефа, находящегося в этой местности.
Также недавно в Китае был открыт самый длинный мост. Его протяженность составляет 55 километров. Он соединил Гонконг и Чжухай. Теперь время поездки между этими городами сократилось с четырех часов до получаса.
Ко всему прочему, в Поднебесной был построен самый глубокий подводный тоннель. Он открылся в ноябре этого года. Постройка пролегает на глубине 88 метров под уровнем моря, а ее протяженность составила 8,1 километра, из которых 3,49 километра — под водой.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шпионские игры: известные тайные агенты
Названа самая популярная песня XX века14
Бриллиантовый самолет вызвал спор в Сети
Кошка месяц прождала хозяев у сгоревшего дома1
Бодибилдер мило ответил на злой мем о себе4
Видео
01:35
Кошка месяц прождала хозяев у сгоревшего дома
Безумный мир
08:16
Каким бы был мир без женщин
Истории
01:40
Названа самая популярная песня XX века
Истории
02:31
Послания, зашифрованные в логотипах
Вещи
10:02
Удивительные открытия, сделанные в океане
Безумный мир Вещи
15:03
Своенравный кот отказался жать на кнопку блогера
Безумный мир
10:27
Почему американцы боялись СССР
Истории
08:17
Легенды московского метро
Места
00:20
Бодибилдер мило ответил на злой мем о себе
Люди
12:40
Занятия, которые будут хорошо оплачиваться завтра
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение