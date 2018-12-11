В Китае завершили строительство уникального моста

China has built the world’s longest-spanning railway arch bridge on Monday across the Nujiang River in SW China's Yunnan Province. Measuring 1,024 meters long and nearly 25 meters wide, the bridge has a single span of 490 meters pic.twitter.com/zbxdR8Jo3f— People's Daily, China (@PDChina) 10 декабря 2018 г. В Китае завершилось строительство моста с самым длинным железнодорожным пролетом в мире. Его длина составляет 1024 метра, а ширина около 25 метров. Мост проходит через реку Нуцзян и соединяет Куньмин с крупнейшим городом Мьянмы Янгоном. Для постройки этой конструкции понадобилось 46 тысяч тонн стали, 800 тысяч болтов и 922 опоры.

Решение о возведении железной дороги на мосту через реку было принято из-за особенностей рельефа, находящегося в этой местности.

Также недавно в Китае был открыт самый длинный мост. Его протяженность составляет 55 километров. Он соединил Гонконг и Чжухай. Теперь время поездки между этими городами сократилось с четырех часов до получаса.

Ко всему прочему, в Поднебесной был построен самый глубокий подводный тоннель. Он открылся в ноябре этого года. Постройка пролегает на глубине 88 метров под уровнем моря, а ее протяженность составила 8,1 километра, из которых 3,49 километра — под водой.