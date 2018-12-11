На «Воробьевых горах» воссоздадут эскалаторы 80-х годов

Эта эскалаторная галерея функционировала на станции "Воробьевы горы" с 1959 года и облегчала путь к действующему в то время Дворцу пионеров. Однако из-за оползней и смещения грунтов в этой местности она оказалась в аварийном состоянии. В результате эскалатор вместе со станцией закрыли в 1983 году. Позже "Воробьевы горы" восстановили, а до эскалаторной галереи так и не добрались.

Кстати, за время эксплуатации галерея не раз служила естественной декорацией для советских кинофильмов. Здесь даже сняли знаменитую французскую актрису Софи Лорен в эпизоде фильма "Подсолнухи".

Сегодня планируется не только восстановить основное историческое здание эскалаторной галереи, но и благоустроить прилегающую территорию с кафе и смотровыми площадками. По новому эскалатору можно будет подняться от станции "Воробьевы горы" на улицу Косыгина и смотровую площадку.