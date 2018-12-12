10 лучших катков Петербурга

В Петербурге катки есть практически в каждом районе, но «Собака.ru» выбрала (и проверила лично, чего уж!) самые красивые и удобные, на которых действительно весело кататься.

Каток в ДЛТ

В этом году на шестом этаже ДЛТ заработал первый каток в истории универмага. Под гирляндами и историческими часами, которые раньше висели над центральной лестницей фэшн-мекки, расположилось 400 кв. метров огороженного пространства из искусственного льда.

Время работы:

С 10:00 до 22:00, технический перерыв с 14:30 до 15:30.

Стоимость посещения:

250 рублей за один час катания, 180 рублей — для школьников, студентов и других льготных категорий. Для держателей черных, оранжевых и белых карт лояльности ДЛТ — бесплатно.

Прокат коньков:

200 рублей в час Каток в Новой Голландии

Большой открытый каток на острове Новая Голландия проработает до марта: ледовое покрытие не тает при температуре до +10 градусов. Его площадь — 2000 м2, единовременно он вмещает 250 человек. Время работы разделяется на сеансы, каждый из которых длится один час, после чего для сохранения качества льда площадку чистят. Каждую пятницу и субботу с 23:00 до 00:00 введен специальный ночной сеанс в формате silent disco: сеансы сопровождаются dj-сетами, а использование беспроводных наушников позволяет посетителям кататься, не нарушая «Закон о тишине». Учтите, что за прокат коньков нужно оставить в залог 2 000 рублей, а за наушники — еще 3 000. Паспорт вместо денег сдать нельзя, но принимают пенсионные или права.

Время работы:

11:00–21:00 пн — чт 11:00–00:00 пт — вс и праздничные дни Стоимость посещения:

До 15:30 с пн по чт 150 рублей; в сб, вс и праздники — 350 рублейС 17:00 с пн по чт 250 рублей; в сб, вс и праздники — 450 рублей

Прокат коньков:

250 рублей

Собака.ru

Каток у моря

Своя ледовая площадка будет и у главного общественного пространства этого года — Порта Севкабель. Каток расположился прямо на набережной у маяка, сейчас он почти готов, но официальное открытие запланировано на 22 декабря. Его площадь — 1 000 кв м, вместимость — 150 человек единовременно. Лед здесь искусственный, есть раздевалки, камеры хранения, «помощники фигуриста».

Время работы (часовые сеансы, между которыми есть 30-минутные перерывы):

Пн-чт 11:00-21:00 Пт-сб 11:00-00:00 Вс 11:00-22:30 Стоимость посещения:

Пн-пт 11:00-13:30 — 100 рублей

Пн-пт 14:00 — 16:30, сб-вс 11:00-12:00 — 200 рублей

Пн-чт 17:00 — 21:00, пт 17:00-19:30, сб-вс 14:00-15:00 — 250 рублей

Сб-вс 15:30-18:00 — 300 рублей

Пт 20:00-00:00, сб-вс 18:30-22:30 — 400 рублей

Сб 23:00-00:00 — 450 рублей

Прокат коньков:

250 рублей.

Каток в ЦПКиО имени Кирова

В центральном парке им. С. М. Кирова с 1 декабря залили искусственный каток на территории летнего роллердрома. Его площадь 800 кв. м, работает он только при температуре не выше + 9 градусов и не в метель. Найти каток можно со стороны Приморского проспекта и кафе «Нота».

Время работы:

Всего за день на катке проходит четыре сеанса: с 11:00 до 13:00, с 13:30 до 15:30, с 16:00 до 18:00 и с 18:30 до 20:30.

Стоимость посещения:

250 рублей за сеанс.

Прокат коньков:

200 рублей, залог — 2 000 рублей.

Лесной каток в «Охта-Парке»

Одна из самых популярных у петербуржцев площадок — кататься на коньках предстоит по живописному сосновому лесу, протяженность трассы — 1,5 км. Каток охлаждается с помощью специальной системы, поэтому открыта площадка даже при плюсовой температуре.

Время работы:

Пн-пт 11:00-22:30Сб-Вс 09:00-22:30 Стоимость посещения (без ограничения по времени пребывания):

пн — пт 550 рублей сб — вс 750 рублей

Прокат коньков:

300 рублей (пн — пт), 550 рублей (сб — вс)

Адрес:

Дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной.

Собака.ru

Каток с оленьей фермой «Лапландия-парке»

Большой каток рядом с метро «Крестовский остров»: с оленьей фермой (животных можно покормить ягелем, который здесь выдают), кафе, горками и прокатом. Лед искусственный, он выдерживает до 15 градусов тепла.

Время работы:

Вс-чт 11:00-22:00 Пт-сб 11:00-23:00 Стоимость входных билетов (дают право на посещение катка и оленьей фермы в течение 1,5 часов):

Взрослые — 400 рублей; дети — 300 рублей.

Прокат коньков:

Взрослые — 300 рублей; детские — 200 рублей.

Каток в Московском парке Победы

Уже заработал один из самых популярных и старейших городских катков, хотя качество льда и часы его работы всегда зависят от погодных условий. В плюсовую температуру он, увы, закрыт.

Время работы:

пн — пт 13:00 — 23:00сб — вс 10:00 — 23:00 Стоимость посещения (без ограничения по времени):

пн — пт 250 рублей сб — вс 300 рублей

Прокат коньков:

200 рублей (за час), залог — 2 000 рублей, водительское удостоверение или телефон.

Собака.ru

Ледовая арена «Гранд Каньон Айс»

Большой крытый каток на «Проспекте Просвещения» открыт только на выходных, зато там можно провести всю ночь с пятницы на субботу или с субботы на воскресенье.

Время работы:

Сб-вс 13:30-20:45 Ночные катания с 00:30 до 5:45 Стоимость посещения:

Днем — 400 рублей за час, ночью — 500 рублей за всю ночь.

Прокат коньков:

400 рублей за час днем, 500 рублей за весь ночной сеанс. Залог — 1 500 рублей или водительское удостоверение.

Каток в «Таврическом саду»

Крытый каток в большом спортивном комплексе у «Чернышевской». В пятницу и субботу здесь можно кататься не только днем, но и ночью. Здесь же проводятся тренировки хоккейных клубов и школ фигурного катания, поэтому расписание общих сеансов может меняться и перед походом лучше свериться с официальным сайтом.

Время работы:

08:15 — 15:30 пн — чт11:00 — 05:00 пт15:30 — 05:00 сб15:45 — 22:15 вс Стоимость посещения:

пн— пт 450 рублейночные сеансы, сб — вс и праздничные дни 500 рублей

Прокат коньков:

200 рублей днем, 400 рублей ночью