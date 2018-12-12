Столица Ирана уходит под землю

Из-за проседания грунта Тегеран погружается под землю, что вызывает серьезные повреждения городской инфраструктуры.

Специалисты Немецкого центра геологических исследований в Потсдаме проанализировали степень оседания грунта в Тегеране, основываясь на снимках со спутников в период с 2003 по 2017 год. В результате выяснилось, что в некоторых местах грунт проседает на 25 сантиметров в год. Это очень много — целый метр всего за четыре года. По словам экспертов, это один из самых высоких на сегодняшний день темпов оседания грунта в мире.

Ученые предполагают, что основная причина стремительного проседания грунта — истощение подземных вод в результате нерационального водопользования.

Быстрый рост населения (15 миллионов человек) в сочетании с развитием инфраструктуры города и промышленности увеличил потребность в водоснабжении. В результате средний уровень подземных вод в Тегеране снизился примерно на 12 метров с 1984 по 2011 год. На осушенной земле появляются крупные провалы, стены городских зданий повреждены трещинами, повсеместно происходят сдвиги грунта.

Один из исследователей Махди Мотаг считает, что спасти Тегеран можно при условии, что правительство Ирана в срочном порядке пересмотрит политику водопользования. Однако если этого не сделать в ближайшее время, в Тегеране станет жить смертельно опасно.