Топ-7 новогодних шоу в Москве

Пора новогодних шоу в Москве — такой же неотъемлемый атрибут праздника, как ярко сверкающие елки по всему городу. Мы выбрали самые зрелищные, на которые можно пойти всей семьей.

Новогоднее шоу "Союзмультфильм"

Никаких ростовых кукол и неправдоподобных снегурочек — только ожившие декорации, четыре интерактивные сцены и все герои советских мультиков — в одном месте. Придут даже Алиса Селезнева и Крокодил Гена, который, правда, говорит голосом Константина Хабенского . В постановке вокальной программы участвовали победители шоу "Голос. Дети" и лауреаты "Новой Волны".

Представление пройдет на огромной концертной площадке, специально построенной в "Лужниках".

Для кого: для детей и взрослых, ностальгирующих по песням из советских мультфильмов Где: Концертный зал "Союзмультфильм" в "Лужниках" Когда: с 26 декабря по 8 января Билеты: от 700 до 5800 рублей

Шоу Братьев Сафроновых "Тайна трех планет"

Главные иллюзионисты страны на этот раз используют тысячи мегаватт света и музыки, LED-экраны и космические спецэффекты. Все, купившие билет на межгалактический лайнер, отправятся в космос искать потерявшуюся группу землян и, естественно, ее найдут. А заодно посмотрят на гигантских роботов и фантастических животных.

Для кого: для очарованных космосом Где: ЦВК "Экспоцентр" Когда: с 28 декабря по 8 января Билеты: от 1150 до 9300 рублей

Голографическое шоу "Саша/Alex"

История московских Ромео и Джульетты, осовремененная режиссером Алексеем Сеченовым, предстает в голографических декорациях, которые в свое время позволили "оживить" короля поп-музыки Майкла Джексона и рэпера Тупака Шакура. Среди исполнителей звезда вокального шоу "Успех" Ив Набиев, участница проекта "Голос" Евгения Благова и артист мюзиклов "Русалочка" и "Звуки музыки" Андрей Карх

В Москве "Саша/Alex" — всего на семь дней, затем его ждут заграничные гастроли.

Для кого: для верящих в вечную любовь и новые технологии Где: Известия Hall Когда: со 2 по 8 января Билеты: от 550 до 3850 рублей

"Вокруг света за Новый год"

"Москвариум" расскажет, как празднуют Новый год в разных странах мира. На сцене появится каток с искусственным льдом, 5D-эффекты и масштабные видеопроекции. За танцевальную программу, помимо фигуристов, отвечают главные водные обитатели планеты: моржи, дельфины, белуха и морские львы.

Для кого: для тех, кто не боится застрять во льдах Где: "Москвариум" Когда: с 15 декабря по 20 января Билеты: от 1000 до 5000 рублей

Акробатическое шоу на воде "Пираты и корабль-призрак"

Бассейн "Олимпийского" на время проведения шоу превратится в Карибское море с кораблем-призраком, пиратами и разгуливающими по тропической жаре Дедом Морозом и Снегурочкой. Помимо пиротехнического шоу и заплыва титулованных синхронистов, будут зрелищные хореографические номера, каскадерские трюки и полеты на флайборде.

Для кого: для всех, кто грезит о сокровищах капитана Флинта Где: Бассейн "Олимпийский" Когда: с 21 декабря по 13 января Билеты: от 600 до 10 000 рублей

"Главный секрет Деда Мороза"

Современные персонажи российского детства, которые непонятны многим взрослым — Смешарик Нюша, Лео и Тиг, Дракоша Тоша и волшебницы из "Сказочного патруля" — разыграют привычную сказку о добром и вечном. Дед Мороз, конечно, тоже придет, хотя и без него на сцене будут сразу 300 артистов. Организаторы обещают аттракционы виртуальной реальности, а в стоимость каждого билета входит персональное видеопоздравление от Деда Мороза. Если хочется особого комфорта и семейной обстановки, можно забронировать премиум-места на трехместном диване вблизи сцены за 42 000 рублей.

Для кого: для любителей IT-реалий Где: "Крокус Сити Холл" Когда: с 22 по 30 декабря, со 2 по 7 января Билеты: от 660 до 42 000 рублей

"Арт-эксперимент. Чудо света"

Музей "Гараж" приглашает в прямом смысле прикоснуться к тайнам фотографии — самому сделать пинхол-камеру из спичечного коробка или напечатать новогоднюю открытку с помощью старой печатной техники. Посетители, как настоящие авангардные художники, будут ставить опыты в специальной фотолаборатории, и убедятся в том, что физика и химия на самом деле увлекательны! Тема фотографии возникла неслучайно — 7 января считается ее днем рождения, и в 2019 году ей исполнится 180 лет.

Для кого: для любителей все попробовать самому Где: Музей современного искусства "Гараж" Когда: со 2 по 13 января Билеты: от 400 до 800 рублей