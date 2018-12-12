В каком море сложнее всего утонуть

На территории России много озер и морей. Одни из них считаются более безопасным для купания, другие — менее. Определяющими факторами являются соленость воды, наличие опасных течений и рельеф дна. Любимыми местами отдыха россиян являются Черное, Азовское и Каспийское моря. Какое же из них самое безопасное для плавания, а куда точно соваться не стоит?

Соленость воды

Удельное содержание соли в морской воде не только определяет вкусовые качества последней, но и напрямую влияет на ее способность выталкивать на поверхность различные предметы. Одним из самых соленых водоемов на нашей планете является Мертвое море, расположенное на границе Израиля, Палестины и Иордании.

Соленость этого моря-озера равна 310—350 промилле, что почти в 8 раз больше, чем у Атлантического океана. Утонуть в нем практически невозможно. Вода Мертвого моря настолько насыщена солью, что вытесняет наверх любые погруженные в нее тела. На поверхности водоема можно запросто лежать. Здесь не утонет даже тот, кто вообще не умеет плавать.

По сравнению с этим своеобразным эталоном Черное, Азовское и Каспийское моря — полные опасности стихии. Соленость воды Черного моря равна 18, Каспийского — 13, Азовского — 11 промилле. Также нужно учитывать, что в разных районах уровень соли может быть ниже или выше. В Каспии есть участки, где вода практически пресная.

Близ устья Волги соленость всего 0,05 промилле. Самым соленым из трех предложенных является именно Черное море. Однако 18 промилле — это не тот показатель, который может существенно повлиять на безопасность купания. Не стоит на него рассчитывать неопытным пловцам. Черное море — не Мертвое. Оно хорошо «держит» на своей поверхности только того, кто и сам умеет на ней держаться.

Опасные течения

Этот фактор представляет угрозу не только для новичков, но и для опытных пловцов-спортсменов. Наибольшую опасность представляют течения, приближающиеся к береговой линии. Это как раз та область, где купальщики обычно чувствуют себя в безопасности и не ждут коварства от природы.

Тем не менее, даже в ласковом и спокойном Азовском море расслабляться не стоит. Оно лишь выглядит безопасным. На этот водоем сильно влияют мощные приливы и отливы, а также ветры, дующие с разных сторон (попеременно то с юго-запада, то с севера и востока). Такие сложные природные условия способствуют образованию многочисленных подводных течений. Те перемещают огромные массивы воды в разных направлениях и нередко затягивают слишком беспечных купальщиков на большую глубину.

Схожая картина наблюдается и в Каспийском море. Здесь господствуют сильнейшие приливы и отливы. Уровень воды за год может меняться на 3—4 метра. Образующиеся при этом обратные течения ежегодно уносят до нескольких десятков человек. Черное море на фоне описанных водоемов можно назвать относительно спокойным. При отсутствии штормов здесь довольно слабые колебания уровня воды. Однако есть влияние сильных ветров, как и в соседнем Азовском море.

Черное море известно своими двумя мощными кругообразными течениями, названными по фамилии первооткрывателя «очками Книповича». Так что все 3 водоема по фактору опасности течений приблизительно одинаковы. Лишь на черноморских курортах ситуация капельку безопаснее.

Рельеф дна

Бывавшие на Азовском море знают: чтобы достичь в нем значительной глубины, нужно уйти далеко от береговой линии. Дно вдоль последней очень плоское и мелкое. Средняя глубина Азова — 7,5 м. Чтобы добраться до пятиметровой глубины, придется сначала прошагать, а затем проплыть на мелководье километра 2 от берега. Наибольшей глубины — 13,5 м — Азовское море достигает только на севере. В целом, оно отличается достаточно спокойным рельефом дна и походит на плоскую чашу. Береговая линия равна 1,5 тысячам км. Все это сплошь — широкие песчаные пляжи, великолепно приспособленные для семейного отдыха.

Черное море гораздо глубже Азовского. Средняя глубина черноморской впадины равна 1240 м, максимальная — 2210 м. Рельеф дна у него тоже посложнее. На севере прибрежная полоса более пологая. К юго-востоку в Черном море образуются крутые обрывы, уклоны и подводные каньоны, которые часто становятся причиной смерти неопытных ныряльщиков.

Прибрежные области Черного моря отличаются также резким увеличением глубины дна. Здесь не нужно долго удаляться от берега, чтобы нормально поплавать. В 2 км от прибрежной полосы дно уже достигает полукилометровой глубины. Специалисты не советуют нырять в этих районах даже со специальным снаряжением. На большой глубине море заражено сероводородом. Легко отравиться и погибнуть.

Каспий — нечто среднее между Азовским и Черным морями. Дно в нем достаточно пологое, но поглубже, чем в Азове. Средняя глубина — 208 м, максимальная — 1025 м. Рисунок дна разнится в отдельных районах. На севере Каспий представляет собой мелководную равнину. В центре и на юге он глубокий, с порогами, островами и опасными илистыми участками.

Температура воды

По всем трем параметрам Каспийское море является наиболее опасным для плавания. Вода в нем по большей части почти пресная, дно — ухабистое и непредсказуемое, да и опасных течений хватает. Несмотря на это, Каспий пользуется большим спросом у отдыхающих. Море это красивое и теплое. Летом температура воды достигает 24—30°C. Приблизительно такие же температурные показатели у Черного и Азовского морей.

В России есть и другие прекрасные водоемы, в которых можно купаться в относительной безопасности. Спокойным характером отличается Балтийское море. Здесь почти нет сильных течений, а приливы поднимают уровень воды всего на 20 см. Идеальные условия для того, чтобы учиться плавать.

Лучше всего это делать, конечно, летом. Балтика прохладней, чем южные моря. Максимальная температура летом +20°C. А вот с Японским морем, омывающим Дальневосточный регион, нужно быть предельно осторожным. У него очень сложное, рельефное дно, сильные приливы и подводные течения. Характер этого моря формирует Тихий океан, самый мощный фактор влияния.