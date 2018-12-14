Арса: где располагался таинственный город русов

Официальная история говорит о том, что в Древней Руси было два центра — это Киев и Новгород, которые на Востоке называли Куяба и Славия. Это название, скорее всего, связано со словенами, которые занимали новгородские и псковские земли. Однако в арабских источниках упоминается еще и третий культурный и торговый центр русов — некий город Арса, который располагался где-то на пути «из варяг в арабы».

Что знали об Арсе арабы?

В X веке иранский географ Исхак аль-Истахри в своих трудах указывал, что у русов есть три центра — это Куяба, большой город, в котором сидит «царь» русов, который находится ближе всего к городу Булгару. Дальше всех от Ирана находится город русов Славия. Но есть еще и третий центр русов — таинственная страна аль-Арсания с городом Арсой, в котором «сидит» еще один царь. Географ уточняет, что никто из иностранцев не достигал Арсы, так как русы убивают всякого, кто приходит на их земли, считая их шпионами. Сами же они «спускаются по воде и торгуют оловом и черными соболями», но ни с кем не говорят о своих товарах и никого не приглашают в свою страну. Географический трактат персидского автора «Границы мира с востока на запад» («Худуд аль-Алам мин аль-Машрик…») помещал все города русских на реку Аттил (то есть на Итиль — Волгу) и считал, что все поселения русов связаны водными артериями. Он рассказывал о стране по которой проходит река Рус, протекающая мимо городов «Слаб» и «Куйафа», после чего река впадает в Аттил «в пределах печенегов». Путешественник из Багдада Касим ибн Хаукаль в «Книге дорог и стран» подтверждал, что русы везут из Арсы черных соболей, черно-бурых лисиц, олово и рабов, но убивают всех, кто пересекает границу их владений. Неизвестно, насколько сведения о кровожадности жителей Арсы были правдивы. Историк Дарья Васильевна Смокотина в работе «Арса: место на карте» предполагает, что слухи о кровожадности северян распускали булгарские купцы, которые плотно «сидели» на Волге, прибрав к рукам торговые пути. Они не пускали северян на юг и запугивали южан, чтобы те не ездили на север. На эту черту булгар указывал еще один путешественник с Востока — Абу аль-Гарнати. Он писал, что торговлю на Волге булгарские купцы держат в своих руках, они не пускают на юг северян под предлогом того, что те «привозят» холода. Но где же расположен Арса?

От Балтики до Тьмутаркани

Оказывается, за последние 200 лет Арсу искали многие археологи и историки, ее помещали то на место Орши, то в Прибалтику, но поскольку наиболее точно о ней говорили именно гости с Востока, путешествующие по пути «из арабов в варяги», скорее всего, искать таинственный город русов следует севернее Булгарии. Советский археолог Борис Александрович Рыбаков считал, что арабские путешественники под Славией подразумевали Переяславль, а под Арсой — стоящий на реке Рось город Родню, однако археологические данные говорят о том, что города эти были построены позже начала X века. Славист Владимир Николаевич Топоров размещал Арсу на границу между Киевом и хазарами, считая, что название города произошло от имени бога солнца Хорса, почитавшегося на Востоке, а Арсу населяли хазары. Исследователь А. М Карасик думал, что Арса находится в Тьмутарканской Руси, а название города произошло от угрского «ар» (ör), что значило «защищенный», либо от «арту», что означало — крепость. Советский историк Аполлон Григорьевич Кузьмин помещал Арсу в Подонье, а историк А. Ф. Студенцов связывал город Арс с библейским Арсаретом — страной изгнанников, куда бежали ханаане. Ряд авторов располагал Арс между реками Волга и Ока, там, где сейчас располагается Золотое кольцо России.

В земле буртасов

Возможно, Арса находилась на землях племени буртас, которые жили бок о бок с булгарами в Среднем течении Волги. Буртасы имели свой город — Буртас, торговали мехами, и на Востоке черно-бурая лиса долгое время называлась буртасской лисой. Буртасов знали, как воинственный народ, и булгары не раз вступали с ними в стычки, стремясь вытеснить их с торговых путей. Земля буртасов простиралась на протяжении 17 дней пути. Однако никакими археологическими данными эти предположения не подтверждаются.

Под Ростовом?

Больше всего востоковедов выступают за то, что древний город русов Арса находился в верхнем течении реки Волги, и размещали его недалеко от Ростова, где в IX веке находился центр ремесел и торговли, известный археологам как Сарское городище. Историк Дарья Смокотина указывает, что недалеко от Сарского городища был обнаружен клад, в котором нашли не только серебряные монеты, но и слитки из сплава свинца и олова — подобные слитки были ценным предметом торговли с Востоком и с Европой. Эта находка говорит в пользу Сарска. О прошлом городища знают мало. Предположительно, люди стали селиться здесь в VI веке нашей эры, и уже в VII веке город был включен в активную торговлю с Европой, что по времени совпадает с активацией русов на пути «из варяг в арабы», которую и зафиксировали восточные авторы.

Земля Вису?

Некоторые российские историки помещают Арсу на приток Волги — Каму, указывая, что древние арабы считали Каму истоком Волги и верили, что Итиль начинается на Урале. Ученые предполагают, что речь в арабских книгах идет не о русах, которые затесались туда по ошибке, а о стране Вису, которая находилась севернее булгар, и которую называли страной мрака. Путь из Булгара до страны вис занимал 20 дней, а народ там жил дикий и недружелюбный. Они привозили товары к булгарам, перевозя товары на санях, запряженных собаками, а летом путешествуя по рекам. Обращаясь к восточной литературе, историки указывают на то, что Арса явно находился не на проходных торговых путях, а в стороне от них, в некоем «тупике», куда редко сворачивали путники, и где жители Арсы вместе со своим «царем» могли охранять свои земли, не допуская на нее чужаков. Что же касается торговли оловом, то жители Арсы могли не добывать металлы, а просто быть посредниками, перепродавая металлы из Скандинавии, куда могли ходить по Северной Двине, Оби и Печоре.