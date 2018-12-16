Почему отказались от метро на Красной площади

О двух блестящих инженерах и одном нереализованном проекте, который мог кардинально изменить центр Москвы.

Сегодня в рубрике «История вещей» рисунки художника Николая Каразина. С их помощью мы можем представить, как выглядела бы Москва, если бы в начале XX века метро построили по одному из главных проектов инженеров Петра Балинского и Евгения Кнорре.

Первые нереализованные проекты электрифицированной подземной железной дороги в Москве появились еще в конце XIX века. В 1875 году возникла идея проложить линию от Курского вокзала через Лубянскую и Трубную площади до Марьиной Рощи. Наиболее детально был проработан проект, выдвинутый в мае 1902 года Балинским и Кнорре. Электрическая железная дорога должна была соединить Замоскворечье с Тверской заставой.

Петр Балинский, сын известного профессора-психиатра, учился в Санкт-Петербургском университете, окончил Институт гражданских инженеров по первому разряду. Строил железную дорогу Вильно — Ровно, служил в городской управе Санкт-Петербурга. В конце XIX века он представил проект петербургского метрополитена со зданием самого большого в мире центрального вокзала, который стал бы местом соединения подземки и пассажирской железной дороги.

В 1902 году Петр Балинский совместно с инженером Евгением Кнорре, прославившимся созданием мостов на Транссибирской магистрали, разработал схожий проект метрополитена для Москвы. Он предусматривал две сети железных дорог — внеуличного типа и большой скорости (собственно, метрополитен), а также пути для электрических трамваев. Планировалось построить 74 надземные и подземные станции, из которых наиболее грандиозным был бы центральный вокзал у Кремля, который можно увидеть на рисунках Николая Каразина.

Радиальные линии, соединявшиеся с Окружной железной дорогой, предполагалось построить в три очереди. Сметная стоимость работ по предложенному проекту составила 155 миллионов рублей. Петр Балинский предложил гласным Московской думы на выбор два варианта: либо вести строительство на деньги заранее найденного инженерами инвестора, либо на средства города.

Проект так и не был реализован из-за своей радикальности. Балинский и Кнорре предлагали пробить сквозь существовавшую плотную застройку улицы-дублеры, параллельные Тверской и Мясницкой. Одна из них — проспект Николая II , начинаясь от Кремлевского проезда, тянулась бы до Ходынки, параллельно Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицам. Это предполагало снос множества домов и других объектов, в том числе церкви. В реализации проекта было отказано.