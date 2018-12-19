Как провести новогоднюю ночь в парках Москвы

В ночь с 31 декабря на 1 января увлекательную праздничную программу подготовили 25 парков Москвы. Гулянья стартуют в 22:00 и продлятся до 03:00. В полночь запланирована трансляция новогоднего обращения Мэра Москвы и Президента России, а в 01:00 в 20 парках в небо запустят фейерверки. Кроме того, на 17 площадках будут работать катки и фуд-корты с едой и горячими безалкогольными напитками. Гостям также раздадут мандарины и бенгальские огни.

«Новогодние развлечения для горожан подготовили как крупные, так и районные парки. Чтобы встретить Новый год, необязательно ехать в центр или на другой конец города. В небольших парках программа может оказаться не менее интересной, чем в Парке Горького или «Зарядье»», — сообщил глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский

Парк Победы: музыкальное поздравление от звезд

В парке Победы на Поклонной горе состоится гала-концерт звезд известных вокальных конкурсов, премий и телепроектов — «Новой волны», «Золотого граммофона», «Голоса». Программу планируют начать в 22:00 на аллее Защитников Москвы (место может измениться). С музыкальными поздравлениями, в частности, выступят Ольга Синяева и Александра Белякова, Азер Насибов и Мария Панюкова. Хедлайнерами концерта станут Лия Саркисян, известная публике по шоу «Х-фактор. Главная сцена» и «Голос», а также Арцвик Арутюнян , представлявшая Армению на Евровидении-2017.

В перерывах между выступлениями ведущий познакомит зрителей с новогодними традициями разных регионов России. Кроме того, гости смогут посетить площадку фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи» и принять участие во флешмобе с бенгальскими огнями.

Сад «Эрмитаж»: вечеринка в стиле Ван Гога

Новый год в саду «Эрмитаж» пройдет в атмосфере волшебства и творчества Винсента Ван Гога. Вдохновением для праздничной программы послужила картина художника «Звездная ночь». В саду появится интерактивный арт-объект, благодаря которому любой сможет дополнить знаменитое полотно и дотронуться до небесных светил.

Актеры театра «Черный квадрат» представят грандиозный перформанс, рассказывающий о приключениях и победах, о смешном и грустном, о мечтах и реальности. На новогоднем мастер-классе посетителям предложат создать собственную звезду. Не обойдется праздник и без традиционного новогоднего стола, украшенного световыми инсталляциями. В 23:00 к гостям выйдут Дед Мороз и Снегурочка, которые увлекут и детей, и взрослых веселыми играми.

Таганский парк: световое шоу в стиле электротеатра

Посетителей Таганского парка ждет «Сияющий Новый год». Яркое и эффектное световое зрелище с тематическими инсталляциями от коллектива «Лаборатория огня», который вдохновлялся электротеатром, подарит гостям незабываемые эмоции и впечатления. Вечер начнется с анимационной программы с конкурсами и призами. Развлекать детей и взрослых будут главные сказочные персонажи Нового года — Дед Мороз и Снегурочка.

Ближе к полуночи главная площадь Таганского парка засияет: гостей ждут театрализованное световое представление и лазерное шоу лучших перформеров столицы. Не обойдется и без музыки с танцами. На главной сцене выступит кавер-группа Raymond Band и хореографический коллектив Royal Ballet. После 01:00 праздник продолжится дискотекой.

Лианозовский парк: путешествие в эпоху джаза

На главной площади Лианозовского парка состоится танцевальная вечеринка в стиле джаз. Гостям предстоит веселиться под ритмы чарльстона, буги-вуги и свинга в исполнении джаз-банда. Аниматоры, одетые по моде 1920–1930-х годов, проведут танцевальные мастер-классы и тематические игры для посетителей всех возрастов, а также устроят конкурс на самое массовое исполнение свинга.

В интерактивной фотозоне все желающие смогут преобразиться в героев эпохи 1920-х, надев шляпки с перьями, боа и галстуки-бабочки. Для тех, кто мечтал хоть раз почувствовать себя киноактером, на танцплощадке откроется зона «Кинопробы». Оператор и ассистент режиссера раздадут роли, реквизит и снимут импровизацию актеров-любителей на видеокамеру, а готовые пробы направят всем желающим по электронной почте.

Сад имени Баумана: спектакли для всех возрастов

Гвоздем программы в саду имени Баумана станут выступления музыкальных и театральных коллективов. В 22:30 главные гости праздника — Дед Мороз и Снегурочка — покажут интерактивную сказку для детей, посвященную тайнам и чудесам новогодней ночи. В 23:00 состоится выступление духового оркестра Main Stream Band. Музыканты в ярких костюмах исполнят новогодние мелодии. Еще одно представление в 01:05 покажет театральный коллектив Amigo. Завораживающая сюжетная линия наполнит праздник атмосферой волшебства. Вечер продолжится дискотекой на льду под динамичный диджей-сет.

Парк имени 50-летия Октября: мастерская волшебных гномов

Местом празднования Нового года в парке 50-летия Октября станет площадь Семьи. Гостей встретят волшебные гномы. Угостив посетителей мандаринами, сказочные герои пригласят их на творческие мастер-классы. Любой сможет попробовать себя в изготовлении карнавальных масок и росписи золотых орехов. Вечер продолжится танцевальным шоу, управлять которым будет диджей.

Гончаровский парк: приключение в форте Боярд

Гостям Гончаровского парка предстоит увлекательный квест «Ключик Деда Мороза». Под руководством ведущей в образе Снегурочки участники пройдут испытания на ловкость и сообразительность в стиле «Форта Боярд». Главными проводниками в этом путешествии станут аниматоры в костюмах сказочных героев, а не сбиться с пути помогут треки в исполнении популярных кавер-групп.

Парк Горького: танцы на льду под виниловые сеты

Mos.ru

В Парке Горького праздник под названием «НГ в ПГ» пройдет на катке «Фабрика счастливых людей». Этот вариант встречи 2019 года подойдет тем, кому хочется провести ночь весело и с пользой, танцуя на льду под модные треки. В 20:00 в «Медиарубке» — стеклянной музыкальной студии справа от Центральной аллеи — начнется виниловый марафон. Столичные диджеи будут играть сеты на пластинках.

Главное событие праздничной ночи произойдет в первые минуты 2019 года: состоится выступление популярной инди-поп-группы «Моя Мишель». Коллектив исполнит как новые песни, так и полюбившиеся хиты. Под последнюю композицию хедлайнеров небо озарится салютом.

Парк «Сокольники»: международный карнавал

Парк «Сокольники» представит новогоднюю программу «Удар за ударом, в ритме планеты». На Фонтанной площади развернется настоящий международный карнавал. В программе выступления оркестра, балканских и скандинавских музыкальных коллективов, показательные номера исполнителей ирландского танца, бумажные и неоновые шоу и многое другое.

Устроить яркую фотосессию посетители смогут на фоне тематических композиций и в арт-зоне «Елки мира» — их установят специально к празднику.

Развлекательные мероприятия и концерты пройдут в парках по всему городу. В Зеленом театре Бабушкинского парка состоится танцевальный мастер-класс, а у главного входа выступят артисты театра огня Fire Magic. Гости Воронцовского парка станут звездами телеэкрана, приняв участие в съемках для «Новогоднего „Парк-ТВ“». Сквер в Олонецком проезде превратится в большую дискотеку, где можно будет освоить новые танцевальные движения и применить их на практике во время флешмоба. В ландшафтном парке «Митино» посетителей угостят чаем из русского самовара и мандаринами в шоколаде. Главными действующими лицами праздника в парке «Садовники» станут гимнасты и танцоры. Парк «Кузьминки» представит уникальное световое шоу и выступление барабанщиков. Хедлайнерами новогоднего концерта в парке «Фили» станет легендарная группа «Песняры», а гости парка «Северное Тушино» окунутся в атмосферу сказочного мюзикла и станут свидетелями необычного шоу. Перовский парк приготовил ночь в стиле телепередачи, в которой гости смогут почувствовать себя телезвездами.

Новый год в городских парках

Москва уже погрузилась в атмосферу праздника. С 14 декабря по 13 января в столице проходит главный фестиваль зимы «Путешествие в Рождество». На 78 площадках можно посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх. Площадки открыты с 11:00 до 22:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 в выходные. Площадка на Красной площади работает ежедневно с 10:00 до 23:30. Главные события фестиваля пройдут в центре города — на Красной площади, площади Революции, Манежной и Тверской площадях, Тверском бульваре, в Новопушкинском сквере, на улицах Кузнецкий Мост, Рождественке, Новый Арбат и других.

К праздникам на улицах столицы установили почти 300 елей и около трех тысяч декоративных конструкций. Город украсили световые тоннели, арки и навесы из гирлянд. Праздничное оформление появилось в пешеходных зонах, на центральных площадях, общественных пространствах в районах, а также в парках.

Парки, в которых можно встретить Новый год:

— «Зарядье»;

— Парк Горького;

— парк Победы на Поклонной горе;

— «Сокольники»;

— сад Эрмитаж;

— сад имени Баумана;

— Таганский парк;

— Воронцовский парк;

— Бабушкинский парк;

— сквер в Олонецком проезде;

— ландшафтный парк «Митино»;

— «Садовники»;

— «Кузьминки»;

— парк 50-летия Октября;

— «Фили»;

— Лианозовский парк;

— Гончаровский парк;

— «Северное Тушино»

— Перовский парк;

— Сиреневый сад;

— «Красногвардейские пруды»;

— «Красная Пресня»;

— Измайловский парк;

— «Ходынское поле»;

— музей-заповедник «Царицыно».