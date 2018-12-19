В Новосибирске состоялась презентация проекта «Театральная Россия»

14 декабря 2018 года в 10.30 в кинотеатре "Кронверк Синема Мегаплекс" города Новосибирск прошла презентация федерального проекта «Театральная Россия». В этот день зрители увидели киноверсию спектакля «Дядюшкин сон» московского театра имени Владимира Маяковского.

В рамках презентации после показа первого акта спектакля состоялась пресс-конференция, на которой: генеральный продюсер проекта «Театральная Россия» Эльмира Щербакова и специальный гость мероприятия заслуженная артистка России Любовь Руденко рассказали о проекте.

«Приятно осознавать — говорит генеральный продюсер «Театральной России» Эльмира Щербакова, — что возможность увидеть замечательные постановки театров двух столиц будет доступна для жителей городов Ивановской области. Мы уверены, что спектакли из репертуара «Театральной России» найдут своего зрителя, и в кинотеатры будет приходить новая публика, а самое главное — целыми семьями. Для многих людей в регионах России прямая трансляция или запись спектакля — это единственная возможность увидеть потрясающие работы российских театров.

Федеральный проект «Театральная Россия» создан и реализуется благотворительным фондом «Мир и гармония» под руководством Эльмиры Щербаковой при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства образования и науки РФ, Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, региональных и областных администраций.

В основе «Театральной России» лежит идея познакомить публику российских городов с лучшими театральными постановками Москвы и Санкт-Петербурга в режиме прямой трансляции и записи.

Посредством высокоскоростного интернета и современных технологий, еженедельно осуществляется прямая трансляция знаменитых столичных театров на экраны кинозалов в городах России.

На данный момент в проекте участвуют Астраханская, Вологодская, Белгородская, Брянская, Рязанская, Тверская, Воронежская, Липецкая, Ярославская, Волгоградская, Кировская, Нижегородская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Ростовская, Тюменская, Свердловская, Калининградская, Калужская, Тульская, Орловская, Владимирская, Смоленская, Вологодская, Омская, Тюменская, Оренбургская, Архангельская, Ленинградская области, Пермский, Краснодарский и Ставропольский края, Республики Башкортостан, Татарстан, Мордовия и Чувашская республики.

Сейчас театрами-партнёрами «Театральной России» являются МХТ им. А. П. Чехова, Московский театр «Современник», Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, БДТ имени Г. А. Товстоногова, Театр «Школа современной пьесы», Московский академический театр сатиры, Московский академический театр имени Владимира Маяковского, Российский академический молодежный театр, Московский Государственный Академический Детский Музыкальный Театр имени Н. И. Сац, Санкт-Петербургский академический театр комедии имени А. П. Акимова, Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье».