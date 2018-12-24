Как украшали елки в прошлом веке

Сразу две выставки, посвященные елочным игрушкам, открылись 21 декабря в Москве — в Центре Гиляровского и в Музее Победы. Посетив их, можно узнать как украшали елки и дома в прошлом веке — до революции, после нее и по сей день. В этом убедилась корреспондент «ВМ».

Основу представленной экспозиции в Центре Гиляровского составляют елочные игрушки из частной коллекции москвича Алексея Кузнецова , — рассказали «ВМ» в пресс-службе музея.

Гуляя по выставке, несложно проследить, как менялись тренды в оформлении в зависимости от текущей политики. До революции ели украшали восьмиконечными звездами, ангелочками, сахарными яблоками и конфетами.

После 1917 года дизайн сменился. В первую очередь советская власть диктовала уход от религиозной тематики: вместо ангелов — фигурки октябрят и солдатиков, «золотые» и «серебряные» шишки, разноцветные шары, а звезды стали пятиконечными.

Со временем елочные игрушки становились все абстрактнее и обезличеннее: гирлянды, мишура. Однако после Великой Отечественной войны ассортимент постепенно расширялся, появились узнаваемые персонажи сказок и мультфильмов.

Дополнить полученные впечатления можно на открывшейся выставке в Музее Победы. Тут основу экспозиции тоже составила частная коллекция актера Александра Олешко

— Я не стремился стать коллекционером. Это получилось случайно, — объяснил артист. — На блошином рынке увидел игрушку — Деда Мороза. Купил и отреставрировал.

Оказалось, что сделана она в 1948 году.

Коллекцию актера часто пополняют его поклонники.

— Очень трогательно, когда летом вместо букета цветов мне несут советского Деда Мороза. Очень ценю такие подарки, — отметил он.

Сейчас в коллекции Александра Олешко 80 игрушек. Но чтобы представление о искусстве елочных игрушек было более полным, из фонда музея выставили еще 420 предметов.

Оформлены игрушки группами в стеклянных кубах, украшенных как новогодний подарок.

— Заглядывая внутрь, можно увидеть, как выглядела среднестатистическая квартира на Новый год в том или ином десятилетии, — рассказал корреспонденту «ВМ» директор Музея Победы Александр Школьник

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Стеклянные наряды

В 1960-е годы заводы СССР славились безотходным производством.

Костюмы Дедов Морозов украшали битым стеклом.

Снежинки из проволоки

В 1940–1945-х годах был дефицит бумаги. Снежинки крутили из проволоки. Также делали и елки.

Маски папье-маше

В 1960-е годы маски в виде животных делали вручную в технике папье-маше. Высохшее изделие раскрашивали.

Позже технология стала проще — маски делали из прессованной бумаги.