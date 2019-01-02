Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тест: как раньше назывались московские улицы 

Рамблер 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
В начале 90-х годов XX века произошел развал Советского Союза.
И хотя историю не стереть ластиком и не переписать, такие попытки порой предпринимаются. Так, например, прекрасным "развлечением" постсоветской действительности стало повальное переименование улиц, площадей и переулков по всей стране.
Разумеется, преобразования коснулись и столицы.
Улицам Москвы зачастую возвращали старые, еще дореволюционные названия, которые мы сейчас хорошо знаем. Но некоторые москвичи с легкостью назовут вам и старые "имена" тех или иных улиц, и новые, и советские.
Не все еще забылось. Наверное…
Чтобы не гадать, мы решили проверить наверняка, какие названия стерлись из памяти, а какие — останутся навсегда.
Предлагаем и вам пройти тест и проверить свою память.
Места , Тесты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откуда Булгаков позаимствовал имя Воланда
Звезды, в чьей смерти до сих пор сомневаются1
Какие существа скрываются в морских глубинах
Женщина, которая тайно спасла 2500 детей9
Гаджеты, которые превратят нас в суперлюдей2
Видео
03:04
Самые странные куклы Барби
Вещи
06:10
Найдет ли кто-нибудь могилу Чингисхана?
Истории
10:20
Пугающие места, которые наука не может объяснить
Места
12:34
Гаджеты, которые превратят нас в суперлюдей
Вещи
10:02
Тайны, окружающие антарктические экспедиции
Истории
10:14
Почему Толстой не любил «Войну и мир»
Люди
04:37
Кто придумал «отмывание» денег
Люди
10:41
Дорогущие причуды богатеев
Безумный мир
12:20
Объекты всемирного наследия, которые стоит увидеть
Места
14:32
Странные создания, которые действительно существуют
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение