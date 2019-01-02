Тест: как раньше назывались московские улицы

В начале 90-х годов XX века произошел развал Советского Союза.

И хотя историю не стереть ластиком и не переписать, такие попытки порой предпринимаются. Так, например, прекрасным "развлечением" постсоветской действительности стало повальное переименование улиц, площадей и переулков по всей стране.

Разумеется, преобразования коснулись и столицы.

Улицам Москвы зачастую возвращали старые, еще дореволюционные названия, которые мы сейчас хорошо знаем. Но некоторые москвичи с легкостью назовут вам и старые "имена" тех или иных улиц, и новые, и советские.

Не все еще забылось. Наверное…

Чтобы не гадать, мы решили проверить наверняка, какие названия стерлись из памяти, а какие — останутся навсегда.