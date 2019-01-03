Тест: о каких городах эти песни?

Наверное, нет в мире города, который не был бы увековечен хоть в одном шлягере. Городам признаются в любви, жалуются, предъявляют претензии, о них вспоминают в минуту печали и радости, и мечтают вернуться.

С городами разговаривают, как людьми, их любят и ненавидят. Некоторые песни становятся даже неофициальными гимнами своих городов.

И это неудивительно, ведь большая часть населения земли уже давно перебралась в города, а значит, улицы, бульвары, парки и площади стали постоянными декорациями для наших встреч и расставаний.

Пройдите наш тест и вспомните строчки из песен, посвященные городам, как отечественным, так и зарубежным.