Открылась музей-квартира Александра Солженицына

Сегодня открывается музей-квартира лауреата Нобелевской премии по литературе Александра Солженицына (в этом году отмечается 100 лет со дня его рождения). В этой квартире 12 февраля 1974 года писатель был арестован.

Музей-квартира Солженицына под номером 169 находится в доме № 12 по Тверской улице. Писателя арестовали здесь по обвинению в измене Родине, после чего лишили советского гражданства. На следующий день его самолетом выслали в ФРГ.

Для посетителей музея подготовили экспозицию о жизни и творчестве писателя. Пространство разделили на несколько тематических секций. К примеру, в «Кухне Солженицыных» воссоздали атмосферу жизни интеллигенции 1970-х годов. Рассмотреть экспонаты посетители смогут в залах «Нобелиана», «Арест», «Работа над „Красным колесом“, „Фотолаборатория 1970-х годов“ и „Кабинет Солженицына 1990-х годов“. В открытии музея-квартиры приняла участие и вдова писателя, российский общественный деятель Наталья Солженицына.

— Пусть эта квартира связана с жизнью Александра Исаевича и на короткий период его жизни, я приветствую начинание открыть здесь музей, — рассказал исследователь творчества Солженицына писатель Николай Ледовских . — Интерес к его жизни и творчеству был велик всегда, и появление музея-квартиры его только вновь всколыхнет.