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Акулу, кружившую возле дайверов, отогнали дельфины 

Рамблер 5 часов назад
Австралиец Деннис Тирни отправился с друзьями на остров Лорд-Хау, чтобы заняться дайвингом. Остров находится в Тасманийском море в 770 километрах от Сиднея. Как рассказал Деннис, дайверов сразу окружили дельфины, которые совсем не опасались людей. Однако при погружении к аквалангистам приблизилась акула из стаи, которая плавала поблизости. Галапагосские акулы — хищники крупные, они вырастают до 3,7 метра в длину и могут нападать на людей. Но неожиданно к группе ныряльщиков подплыли те же дельфины и отогнали хищницу. Сам Тирни отметил, что раньше слышал истории о дельфинах-защитниках, но сам впервые столкнулся с таким явлением.
Места , Безумный мир , Видео , Истории
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