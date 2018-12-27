Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Луна может так и не стать новым домом для землян 

Реальный мир космоса 6 часов назад
Фото: Реальный мир космоса
В последнее время специалисты всё чаще говорят о необходимости отправиться на Луну и даже сделать ее обитаемой. Однако, многие не учитывают один из самых опасных фактов, который противостоит колонизации нашего спутника.
Так, одни из американских ученых установили главную угрозу жизни на далеком холодном объекте. Как оказалось, в пыли спутника находится огромное количество различных отравляющих канцерогенов. Они чрезвычайно губительны для нашего здоровья. Сообщается, что даже при не длительном контакте с Лунной пылью у человека значительно повышается риск развития тех или иных хронических заболеваний, и даже рака.
А если командировки на Луну будут длиться несколько месяцев, то предотвратить губительные последствия воздействия токсичной пыли на человека будет просто невозможно. Согласно проведенным исследованиям, если даже небольшое количество Лунной пыли попадёт в питательную среду, то велик риск смерти половины клеток мозга и практических всех клеток лёгких.
Скептики же полагают, что ученые обязательно разработают эффективный способ борьбы с токсичной пылью. Они полагают, что отправиться на Луну просто необходимо, ведь в её кратерах находится огромное количество воды.
Комментарии
Места
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
8 самых шокирующих фактов о донских казаках
IKEA опубликовала инструкцию по «сборке» оливье
9 самых шокирующих фактов о Юрии Гагарине
Странные обычаи, которые соблюдаются на день рождения
Почему хрущевки раньше называли «лагутеновками»
Видео
12:20
Объекты всемирного наследия, которые стоит увидеть
Места
14:32
Странные создания, которые действительно существуют
Безумный мир
03:55
«Чупа-Чупс» и кузнечики: интересные факты о Дали
Люди
05:24
Жизнь кувырком
Истории
06:40
Неразгаданные тайны древности
Истории
06:56
Что случилось с астронавтом-шимпанзе
Истории
00:29
Видео с воронами и черным шаром привлекло уфологов
Безумный мир
03:53
Что случилось с рок-группами 90-х и 2000-х
Люди
00:47
Почему алмазы стали самыми дорогими камнями
Вещи
15:54
Как изменилась планета за 100 лет
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение