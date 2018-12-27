Луна может так и не стать новым домом для землян

В последнее время специалисты всё чаще говорят о необходимости отправиться на Луну и даже сделать ее обитаемой. Однако, многие не учитывают один из самых опасных фактов, который противостоит колонизации нашего спутника.

Так, одни из американских ученых установили главную угрозу жизни на далеком холодном объекте. Как оказалось, в пыли спутника находится огромное количество различных отравляющих канцерогенов. Они чрезвычайно губительны для нашего здоровья. Сообщается, что даже при не длительном контакте с Лунной пылью у человека значительно повышается риск развития тех или иных хронических заболеваний, и даже рака.

А если командировки на Луну будут длиться несколько месяцев, то предотвратить губительные последствия воздействия токсичной пыли на человека будет просто невозможно. Согласно проведенным исследованиям, если даже небольшое количество Лунной пыли попадёт в питательную среду, то велик риск смерти половины клеток мозга и практических всех клеток лёгких.

Скептики же полагают, что ученые обязательно разработают эффективный способ борьбы с токсичной пылью. Они полагают, что отправиться на Луну просто необходимо, ведь в её кратерах находится огромное количество воды.