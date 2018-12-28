Аномальные места в России

Для любителей пощекотать нервы чем-то загадочным и необъяснимым найдется несколько интересных мест в нашей стране.

Пьяный Лес в Рязанской области

Все сосны в этом лесу имеют одинаковый изгиб у корней. Чтобы взглянуть на причудливую форму этих деревьев, вам придется отправиться в Шиловский район Рязанской области.

Есть много версий, почему сосны в этом лесу приобрели такую странную форму. Кто-то говорит, что всему виной интенсивность энергопотоков. Но ученые, после исследования данной местности, пришли к довольно логическому выводу. Географы Рязанского госуниверситета имени Есенина утверждают, что аномально влажная погода в 70-х годах заставила молодые деревца расти под углом. Когда погода нормализовалась, уже окрепшие сосны могли правильно расти, но в итоге они все равно сохранили одинаковый изгиб.

Медведицкая гряда

Это удивительное место находится в Волгоградской области. Надо отметить, что здесь есть уникальный тектонический разлом. Самое загадочное место на Медведицкой гряде — это " Склон бешеных молний". Зачастую тут можно встретить шаровую молнию. Исследователи нашли около трехсот пятидесяти сожженных деревьев, в которые когда-то попадала молния. По всей видимости, местные жители научились избегать "огненных шаров". Они рассказывают, что нередко здесь можно самому столкнуться с шаровой молнией, которая движется со скоростью пешехода.

Долина смерти на Камчатке

По сути, в этой долине нет ничего аномального, но повсюду можно встретить тела различных животных: медведей, птиц, лисиц и росомах. Все дело в том, что воздух в долине насыщен углекислым газом и сероводородом. именно он постепенно убивает животных.

Молебская аномальная зона

Местные жители утверждают, что ничего аномального здесь нет, но на дороге стоит указатель, который показывает, как проехать в аномальную зону, и памятник инопланетянину.

Некоторые говорят, что они все же видели что-то. Если фотографировать вслепую, на фото появляются светящиеся пятна, а часы на этой территории нередко начинают запаздывать.